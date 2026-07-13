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Sorpresa sulla spiaggia del Belice: una Caretta caretta depone le uova tra gli ombrelloni

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di: Redazione - del 2026-07-13

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Immagine articolo: Sorpresa sulla spiaggia del Belice: una Caretta caretta depone le uova tra gli ombrelloni

Una tartaruga marina della specie Caretta caretta ha nidificato tra gli ombrelloni di un noto albergo sulla spiaggia della Riserva Naturale Orientata Foce del Belice. A lanciare l'allarme è stato un bagnante, che ha notato la possibile presenza di un nido e ha avvertito il personale competente. Sul posto è intervenuta una delle guardie della riserva, Antonino Bastone, che ha immediatamente provveduto a delimitare l'area per mettere in sicurezza il sito, tra la curiosità dei numerosi bagnanti presenti.

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    • La presenza degli ombrelloni su quel tratto di spiaggia era stata in passato motivo di accesi confronti tra gli ambientalisti, contrari alla loro installazione in un'area protetta, e i gestori delle strutture ricettive vicine, interessati a garantire il miglior soggiorno possibile ai propri clienti.

    La nidificazione della Caretta caretta dimostra ancora una volta l'importanza di tutelare gli habitat costieri, anche in contesti fortemente frequentati dall'uomo, affinché questi straordinari eventi naturali possano continuare a verificarsi.

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