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Lavori sull'A29: stop al traffico tra Campobello e Mazara nelle notti del 16 e del 20 luglio

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-13

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Immagine articolo: Lavori sull'A29: stop al traffico tra Campobello e Mazara nelle notti del 16 e del 20 luglio

Lungo l'autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo sono in programma interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale di cavalcavia e muri di sostegno. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto compreso tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

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    • La circolazione sarà sospesa dalle ore 20 di giovedì 16 luglio alle ore 6 di venerdì 17 luglio e, successivamente, dalle ore 20 di lunedì 20 luglio alle ore 6 di martedì 21 luglio. Durante le chiusure, i veicoli diretti verso Mazara del Vallo dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Campobello di Mazara e proseguire lungo la strada statale 115, con rientro in autostrada allo svincolo di Mazara del Vallo.

    Percorso inverso, invece, per chi viaggia in direzione Palermo: l'uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Mazara del Vallo, con prosecuzione sulla SS115 e rientro in A29 allo svincolo di Campobello di Mazara. Si raccomanda agli automobilisti di programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e di seguire la segnaletica predisposta lungo il percorso alternativo.

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