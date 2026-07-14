Castelvetrano aderisce al progetto “Città ad Impatto Positivo”. Nuovo mezzo per l’associazione “Con Noi e Dopo di Noi”

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-14

Un nuovo passo verso una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone fragili. Mercoledì 15 luglio, alle ore 18, al Sistema delle Piazze – Palazzo di Città, sarà inaugurato il nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con disabilità, nell’ambito del progetto “Città ad Impatto Positivo”, promosso da PMG Italia Società Benefit e sostenuto dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune al progetto, con il coinvolgimento dell’Assessorato ai Servizi Sociali guidato da Rosalia Ventimiglia. Determinante il contributo delle aziende del territorio, che hanno reso possibile l’acquisto del mezzo, donato all’associazione “Con Noi e Dopo di Noi”, impegnata da anni nell’assistenza e nell’inclusione delle persone con disabilità.

Per il sindaco Giovanni Lentini, il progetto dimostra come la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore possa tradursi in interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’assessore Ventimiglia sottolinea come il nuovo veicolo rappresenti un servizio importante a sostegno delle persone più fragili e delle loro famiglie.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e imprese a partecipare alla cerimonia inaugurale, che si terrà mercoledì 15 luglio alle ore 18 al Sistema delle Piazze – Palazzo di Città.