Santa Ninfa, Giacomo Accardi lascia il Consiglio comunale, entra Vincenzo Di Stefano

di: Redazione - del 2026-07-14

Il consigliere comunale di Santa Ninfa Giacomo Accardi, della lista "Insieme per Santa Ninfa", ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Accardi era stato candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2023, quando aveva sfidato Carlo Ferreri, uscito vincitore per appena 43 voti di scarto.

Ragioniere, Accardi ha ricoperto l'incarico di vicesindaco e assessore al Bilancio dal 2013. Con le sue dimissioni lascia anche il ruolo di capogruppo della minoranza in Consiglio comunale.

Al suo posto subentrerà Vincenzo Di Stefano, giornalista, primo dei non eletti della lista "Insieme per Santa Ninfa", che sosteneva la candidatura a sindaco di Accardi.

Il sindaco Carlo Ferreri ha confermato la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per formalizzare la surroga del consigliere dimissionario. Nel corso della seduta il Consiglio prenderà atto delle dimissioni di Accardi e procederà all'insediamento del nuovo consigliere Vincenzo Di Stefano.