Castelvetrano, al via le ZTL estive a Marinella e Triscina

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-14

Con l'Ordinanza Dirigenziale n. 167 del 14 luglio 2026, il Comune di Castelvetrano rende operative le Zone a Traffico Limitato (ZTL) nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte per migliorare sicurezza, vivibilità e gestione della mobilità durante la stagione estiva.

Le ZTL saranno in vigore ogni anno dal 14 luglio al 31 agosto. A Marinella il divieto di transito scatterà dalle 21:30 alle 3:00, mentre a Triscina sarà attivo dalle 21:00 all'1:00 del giorno successivo.

L'ordinanza disciplina anche il rilascio dei pass per residenti, attività commerciali, strutture ricettive e altre categorie autorizzate, garantendo sempre il transito a mezzi di soccorso, forze dell'ordine e servizi pubblici. L'Amministrazione invita gli aventi diritto a richiedere tempestivamente le autorizzazioni per evitare sanzioni e assicurare una gestione ordinata degli accessi.