  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, medico assolto dalla Corte dei Conti: nessuna responsabilità nel parto

Rigettata la richiesta di rimborso da circa due milioni di euro. L'ASP di Trapani condannata al pagamento delle spese processuali

Resta sempre aggiornato

di: Elio Indelicato - del 2026-07-15

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, medico assolto dalla Corte dei Conti: nessuna responsabilità nel parto

Si conclude con il proscioglimento nel merito la vicenda giudiziaria che, dal 2015, vedeva coinvolta una dottoressa in servizio all'epoca presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Castelvetrano, accusata di presunta malasanità in relazione a un parto.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La Corte dei Conti, con una recente sentenza, ha rigettato la richiesta di rimborso di circa due milioni di euro avanzata dalla Procura regionale nei confronti della sanitaria, ritenendo insussistente qualsiasi sua responsabilità.

    La vicenda aveva avuto origine dalla denuncia dei genitori mazaresi di un bambino nato con gravi lesioni. La famiglia aveva promosso davanti al Tribunale di Marsala un'azione di risarcimento nei confronti dell'ASP di Trapani. Il giudizio si era concluso con la condanna dell'Azienda sanitaria al pagamento di circa un milione e mezzo di euro, oltre a una rendita vitalizia. Dopo il rigetto dell'appello e l'esecuzione del pagamento da parte dell'ASP, la Procura contabile aveva avviato il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti della dottoressa, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Assistita dall'avvocato Gianni Caracci, la dottoressa ha dimostrato, richiamando gli accertamenti medico-legali eseguiti nel procedimento civile davanti al Tribunale di Marsala, di non avere commesso alcuna negligenza nella gestione del parto. Secondo quanto emerso, quando la sanitaria prese servizio e intervenne, la situazione clinica era già irreversibile a causa di errori attribuiti ai medici del turno precedente, che non avrebbero garantito un'assistenza adeguata e tempestiva.

    La Corte dei Conti ha ritenuto che la dottoressa, disponendo l'immediata esecuzione del parto, abbia fatto tutto quanto era possibile nelle circostanze. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato che il neonato aveva già subito il danno – una encefalopatia ipossico-ischemica – prima della nascita.

    Esclusa ogni responsabilità della professionista, la Corte dei Conti ne ha disposto il proscioglimento e ha condannato l'ASP di Trapani al pagamento delle spese processuali.

    Diversa, invece, la posizione del medico del turno precedente, ritenuto responsabile: nelle more del procedimento avrebbe raggiunto un accordo con l'ASP, versando 400 mila euro, previo conforme parere del Procuratore regionale.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    I più letti

    Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

    Castelvetrano, “Vetrine pulite e decorate”, una proposta per rilanciare il centro storico

    Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale

    Messina Denaro, torna in libertà “Mela”, lu “Dutturi”: fratello di Filippo Guttadauro

    Blitz dei NAS nella ristorazione: sequestri, alimenti non idonei e multe per 14 mila euro