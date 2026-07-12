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La giovanissima Ilenia Vella conquista l’Argento in Colombia nel Sollevamento Pesi

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di: Mariano Pace - del 2026-07-12

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Immagine articolo: La giovanissima Ilenia Vella conquista l’Argento in Colombia nel Sollevamento Pesi

Prestigiosissima affermazione per la giovanissima atleta (16 anni) Ilenia Vella, nella disciplina del sollevamento pesi. Ha, infatti, conquistato la medaglia d’argento nello slancio, nella categoria fino a 69 Kg. ai Campionati Mondiali Youth di Calì(Colombia). L’azzurra, originaria di Poggioreale, ha firmato anche il nuovo record italiano under 17 di specialità con 106 Kg.

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    • Ilenia Vella ha conseguito anche un ottimo quarto posto nel totale, chiuso a quota 187 Kg. Ai campionati mondiali di Calì, l’atleta italiana ha iniziato la sua prova nello strappo riuscendo, nella seconda prova, a sollevare 81 Kg. Mentre nello slancio Ilenia Vella ha sollevato con successo 98 Kg. Vella, peraltro, é stata  la terza atleta più giovane in gara ai mondiali. 

    Un successo il suo che costituiscemotivo di orgoglio per il team Italia FIPE (Federazione Italiana Pesistica). Felicissimi i genitori di Ilenia Vella: mamma Caterina e papà Daniele. “Dopo tanti sacrifici, lavoro ed impegno costante-affermano in coro- hairaggiunto un bel traguardo, noi siamo felicemente orgogliosi di te”.

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