Blitz dei NAS nella ristorazione: sequestri, alimenti non idonei e multe per 14 mila euro

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-13

(ph. Immagine di repertorio)

Sequestri, sanzioni e gravi irregolarità nel settore della ristorazione. È il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto della Compagnia di Trapani e del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, in diverse attività del centro storico.

Durante le ispezioni sono emerse carenze igienico-sanitarie, violazioni amministrative e abusi strutturali. I militari hanno accertato ampliamenti non autorizzati, esercizi che svolgevano attività diverse da quelle consentite, depositi e cisterne privi delle necessarie autorizzazioni e occupazioni abusive di suolo pubblico.

Sono state inoltre riscontrate violazioni delle procedure HACCP, irregolarità nella registrazione sanitaria delle attrezzature e carenze nella tracciabilità degli alimenti.

L'attività ispettiva ha portato al sequestro di quattro locali utilizzati abusivamente. In un deposito sono stati trovati alimenti conservati insieme a rifiuti e oli esausti, mentre in un altro caso una cucina era stata realizzata in un locale originariamente destinato a servizio igienico.

I controlli si sono conclusi anche con il sequestro di oltre un quintale di alimenti ritenuti non idonei al consumo, successivamente avviati alla distruzione, e con la contestazione di illeciti amministrativi che hanno comportato sanzioni complessive pari a 14 mila euro.