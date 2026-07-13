  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Blitz dei NAS nella ristorazione: sequestri, alimenti non idonei e multe per 14 mila euro

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-13

Commenti
Immagine articolo: Blitz dei NAS nella ristorazione: sequestri, alimenti non idonei e multe per 14 mila euro

(ph. Immagine di repertorio)

Sequestri, sanzioni e gravi irregolarità nel settore della ristorazione. È il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto della Compagnia di Trapani e del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, in diverse attività del centro storico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Durante le ispezioni sono emerse carenze igienico-sanitarie, violazioni amministrative e abusi strutturali. I militari hanno accertato ampliamenti non autorizzati, esercizi che svolgevano attività diverse da quelle consentite, depositi e cisterne privi delle necessarie autorizzazioni e occupazioni abusive di suolo pubblico.

    Sono state inoltre riscontrate violazioni delle procedure HACCP, irregolarità nella registrazione sanitaria delle attrezzature e carenze nella tracciabilità degli alimenti.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • L'attività ispettiva ha portato al sequestro di quattro locali utilizzati abusivamente. In un deposito sono stati trovati alimenti conservati insieme a rifiuti e oli esausti, mentre in un altro caso una cucina era stata realizzata in un locale originariamente destinato a servizio igienico.

    I controlli si sono conclusi anche con il sequestro di oltre un quintale di alimenti ritenuti non idonei al consumo, successivamente avviati alla distruzione, e con la contestazione di illeciti amministrativi che hanno comportato sanzioni complessive pari a 14 mila euro.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    I più letti

    Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

    Inaugurata a Castelvetrano la nuova filiale del Centro Ortopedico Ferranti

    Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    Castelvetrano, “Vetrine pulite e decorate”, una proposta per rilanciare il centro storico

    Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale