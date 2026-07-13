Salaparuta, successo di pubblico e di critica per il ”Concerto sotto le Stelle-V edizione”

di: Mariano Pace - del 2026-07-13

Gran successo di pubblico e di critica per il ”Concerto sotto le Stelle-V edizione”, tenutosi a Salaparuta

sabato sera, nel suggestivo scenario del “sagrato della Chiesa Santa Caterina V.M. Ad organizzare l’evento artistico, canoro, musicale é stata l’Associazione di promozione sociale “Coro Polifonico Belice Canto di Salaparuta, presieduta da Nicola Di Liberto. La finalità della rassegna corale quella di: ”diffondere, promuovere e valorizzare la ”musica corale” in tutte le sue sfaccettature.

Ma la V edizione, rispetto alle precedenti; si é caratterizzata per la partecipazione, oltre al coro di Salaparuta diretto dal maestro Antonella Urso, di altri due cori del territorio: la corale Nostra Principalissima Patrona di Castellammare del Golfo, diretta dal maestro Maria Spataro e il coro

parrocchiale Chiesa del Purgatorio di Menfi (AG), diretto dal maestro Vincenzo Alesi. I tre validissimi gruppi hanno eseguito alcuni ”brani-pezzi” conosciuti nel vasto panorama della musica sacra e profana.

Senza però gettare nell’oblio la “musica leggera e popolare”.

Così il coro parrocchiale della chiesa del Purgatorio di Menfi ha eseguito: ”Màs vale trocar di Juan del Encina, Il bianco e dolce sogno di Jacques Arcaldet, Matona mia cara di Orlando di Lasso, Saccio na cosa di Orlando di Lasso, La canzon della gallina di Tiberio Fabrianese, Capricciata e Contrappunto di Adriano Banchieri”. Mentre la corale Nostra Principalissima Patrona di Castellammare del Golfo ha presentato: “Ave Maria di Tomas Luis De Victoria, Regina Caeli di Gregor Alchinger, Spes mia cara, Freedon.

Invece il Coro Polifonico Belice Canto di Salaparuta ha eseguito:” O Sacrum convivium di Luigi Molfino, Ave Verum Corpus di W.A.Mozart, La pulce d’acqua di Angelo Branduardi, Nel blu dipinto di blu di Modugno-Pallavicini”. E loro, per oltre un’ora e mezza, hanno decisamente ”deliziato” i presenti, in virtù delle loro straordinarie doti vocali e qualità musicali. Hanno “incantato” in virtù dei loro “virtuosismi artistici”.

E naturalmente dalla platea degli spettatori, per loro sono scattati “applausi scroscianti e applausi non solo a scena aperta ma anche a scena ”chiusa” negli spazi contrassegnati dalla loro rispettiva salita sul palco. Il sipario sul concerto ”Sotto le Stelle” si é alzato con il canto introduttivo: ”Buon Giorno a Te” , magistralmente eseguito da Antonella Urso. La serata é stata condotta, con la consueta diligenza e

bravura, da Giuseppe Cataldo che ha spiegato il motivo del cambio della location, voluto dai responsabili dell’Associazione Coro Polifonico Belice Canto. Una scelta logistica ma non solo. ”Il sagrato della Chiesa consente a tutti i componenti del coro di avvicinarsi molto di più al pubblico degli spettatori”.

Dopo l’esibizione del coro di Menfi, é entrato in scena il duo composto da: Paola Capo al clarinetto e Nicola Di Liberto alla chitarra che hanno eseguito il tema conduttore della colonna sonora del film:”Il Postino” con Massimo Troisi. Per loro applausi “a più non posso..”. Esaudito lo spazio canoro-musicale, si sono succeduti gli interventi di: Michele Antonino Saitta, sindaco di Salaparuta e del deputato regionale Stefano Pellegrino.

“E’ stata una scelta felice - ha esordito il sindaco Saitta - scegliere questo luogo, la piazza e il sagrato della nostra Chiesa di Santa Caterina perché sono luoghi importanti per la nostra comunità di Salaparuta. Mentre lo scorso anno il Convento dei Cappuccini, presso i Ruderi, era importante per la nostra memoria. Desidero - la proseguito il sindaco Saitta - ringraziare veramente di cuore i due cori che abbiamo ospitato. Così come ringrazio e saluto i colleghi sindaci di Poggioreale e Partanna rispettivamente Carmelo Palermo e Francesco Li Vigni. Un grazie all’onorevole Stefano Pellegrino anche per la sua azione di “supporto e aiuto” passata, presente e futura verso la nostra comunità. Mi congratulo anche con i numerosi spettatori presenti, con Padre Giovanni Butera, Don Erasmo Barresi, le suore di Salaparuta. Stasera l’emozione è stata forte, Il Coro Polifonico di Salaparuta, in futuro, ci farà

vivere ulteriori momenti come questi”.

“Io sono nato con la musica - ha sottolineato l’onorevole Stefano Pellegrino - e sono vissuto tanti anni per la musica. Auguri a tutti i coristi per i prossimi anni”. Il presidente dell’associazione Nicola Di Liberto ha rivolto i rituali ringraziamenti. Dal sindaco Saitta al parroco Padre Giovanni Butera, all’onorevole Stefano Pellegrino, ai sindaci di Poggioreale e Partanna, ad Angelo Roppolo, ad altri, agli sponsor. E poi l’invito ai presenti: ”Chi vuole può venire a cantare con noi, a fare parte del nostro Coro”.

“Il Coro Polifonico Belice Canto - ha rimarcato il presidente Di Liberto - ringrazia i cori ospiti per avere accolto il nostro invito, testimonianza di una collaborazione aperta e di uno scambio culturale che, nell’ambito musicale, rappresentano da sempre un valore fondamentale al servizio della cultura e della condivisione”.

Il sipario sull’evento é calato con l’esibizione dei tre cori che, accompagnati da una rappresentanza della banda musicale di Salaparuta, hanno eseguito: ”Madre Terra”, inno istituzionale ufficiale della Regione Siciliana, scritto dal cantautore siciliano Vincenzo Spampinato.