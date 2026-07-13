  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Salaparuta, successo di pubblico e di critica per il ”Concerto sotto le Stelle-V edizione”

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-07-13

Commenti
Immagine articolo: Salaparuta, successo di pubblico e di critica per il ”Concerto sotto le Stelle-V edizione”

Gran successo di pubblico e di critica per il ”Concerto sotto le Stelle-V edizione”, tenutosi a Salaparuta
sabato sera, nel suggestivo scenario del “sagrato della Chiesa Santa Caterina V.M. Ad organizzare l’evento artistico, canoro, musicale é stata l’Associazione di promozione sociale “Coro Polifonico Belice Canto di Salaparuta, presieduta da Nicola Di Liberto. La finalità della rassegna corale quella di: ”diffondere, promuovere e valorizzare la ”musica corale” in tutte le sue sfaccettature.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Ma la V edizione, rispetto alle precedenti; si é caratterizzata per la partecipazione, oltre al coro di Salaparuta diretto dal maestro Antonella Urso, di altri due cori del territorio: la corale Nostra Principalissima Patrona di Castellammare del Golfo, diretta dal maestro Maria Spataro e il coro
    parrocchiale Chiesa del Purgatorio di Menfi (AG), diretto dal maestro Vincenzo Alesi. I tre validissimi gruppi hanno eseguito alcuni ”brani-pezzi” conosciuti nel vasto panorama della musica sacra e profana.
    Senza però gettare nell’oblio la “musica leggera e popolare”.

    Così il coro parrocchiale della chiesa del Purgatorio di Menfi ha eseguito: ”Màs vale trocar di Juan del Encina, Il bianco e dolce sogno di Jacques Arcaldet, Matona mia cara di Orlando di Lasso, Saccio na cosa di Orlando di Lasso, La canzon della gallina di Tiberio Fabrianese, Capricciata e Contrappunto di Adriano Banchieri”. Mentre la corale Nostra Principalissima Patrona di Castellammare del Golfo ha presentato: “Ave Maria di Tomas Luis De Victoria, Regina Caeli di Gregor Alchinger, Spes mia cara, Freedon.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Invece il Coro Polifonico Belice Canto di Salaparuta ha eseguito:” O Sacrum convivium di Luigi Molfino, Ave Verum Corpus di W.A.Mozart, La pulce d’acqua di Angelo Branduardi, Nel blu dipinto di blu di Modugno-Pallavicini”. E loro, per oltre un’ora e mezza, hanno decisamente ”deliziato” i presenti, in virtù delle loro straordinarie doti vocali e qualità musicali. Hanno “incantato” in virtù dei loro “virtuosismi artistici”.

    E naturalmente dalla platea degli spettatori, per loro sono scattati “applausi scroscianti e applausi non solo a scena aperta ma anche a scena ”chiusa” negli spazi contrassegnati dalla loro rispettiva salita sul palco. Il sipario sul concerto ”Sotto le Stelle” si é alzato con il canto introduttivo: ”Buon Giorno a Te” , magistralmente eseguito da Antonella Urso. La serata é stata condotta, con la consueta diligenza e
    bravura, da Giuseppe Cataldo che ha spiegato il motivo del cambio della location, voluto dai responsabili dell’Associazione Coro Polifonico Belice Canto. Una scelta logistica ma non solo. ”Il sagrato della Chiesa consente a tutti i componenti del coro di avvicinarsi molto di più al pubblico degli spettatori”.

    Dopo l’esibizione del coro di Menfi, é entrato in scena il duo composto da: Paola Capo al clarinetto e Nicola Di Liberto alla chitarra che hanno eseguito il tema conduttore della colonna sonora del film:”Il Postino” con Massimo Troisi. Per loro applausi “a più non posso..”. Esaudito lo spazio canoro-musicale, si sono succeduti gli interventi di: Michele Antonino Saitta, sindaco di Salaparuta e del deputato regionale Stefano Pellegrino.

    “E’ stata una scelta felice - ha esordito il sindaco Saitta - scegliere questo luogo, la piazza e il sagrato della nostra Chiesa di Santa Caterina perché sono luoghi importanti per la nostra comunità di Salaparuta. Mentre lo scorso anno il Convento dei Cappuccini, presso i Ruderi, era importante per la nostra memoria. Desidero - la proseguito il sindaco Saitta - ringraziare veramente di cuore i due cori che abbiamo ospitato. Così come ringrazio e saluto i colleghi sindaci di Poggioreale e Partanna rispettivamente Carmelo Palermo e Francesco Li Vigni. Un grazie all’onorevole Stefano Pellegrino anche per la sua azione di “supporto e aiuto” passata, presente e futura verso la nostra comunità. Mi congratulo anche con i numerosi spettatori presenti, con Padre Giovanni Butera, Don Erasmo Barresi, le suore di Salaparuta. Stasera l’emozione è stata forte, Il Coro Polifonico di Salaparuta, in futuro, ci farà
    vivere ulteriori momenti come questi”.

    “Io sono nato con la musica - ha sottolineato l’onorevole Stefano Pellegrino - e sono vissuto tanti anni per la musica. Auguri a tutti i coristi per i prossimi anni”. Il presidente dell’associazione Nicola Di Liberto ha rivolto i rituali ringraziamenti. Dal sindaco Saitta al parroco Padre Giovanni Butera, all’onorevole Stefano Pellegrino, ai sindaci di Poggioreale e Partanna, ad Angelo Roppolo, ad altri, agli sponsor. E poi l’invito ai presenti: ”Chi vuole può venire a cantare con noi, a fare parte del nostro Coro”.

    “Il Coro Polifonico Belice Canto - ha rimarcato il presidente Di Liberto - ringrazia i cori ospiti per avere accolto il nostro invito, testimonianza di una collaborazione aperta e di uno scambio culturale che, nell’ambito musicale, rappresentano da sempre un valore fondamentale al servizio della cultura e della condivisione”.

    Il sipario sull’evento é calato con l’esibizione dei tre cori che, accompagnati da una rappresentanza della banda musicale di Salaparuta, hanno eseguito: ”Madre Terra”, inno istituzionale ufficiale della Regione Siciliana, scritto dal cantautore siciliano Vincenzo Spampinato.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    04 Luglio - Il Lettore scrive: “Rifiuti abbandonati da giorni in via Settimo Lentini”. La protesta dei residenti

    04 Luglio - Il lettore scrive, rubata una Fiat 500 in viale Risorgimento, l'appello ai cittadini

    I più letti

    Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

    Inaugurata a Castelvetrano la nuova filiale del Centro Ortopedico Ferranti

    Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    Castelvetrano, “Vetrine pulite e decorate”, una proposta per rilanciare il centro storico

    Incidente sull'A29 in direzione Mazara coinvolti un autoarticolato e un fuoristrada. Sul posto la Polizia Stradale