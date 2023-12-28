Marinella, ex stazione ferroviaria, siglata la convenzione con RFI: al via il recupero dell’area strategica per la borgata

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-13

Dopo anni di attese, interlocuzioni e procedure rimaste senza esito, il Comune di Castelvetrano ha raggiunto un risultato di grande importanza per il futuro di Marinella di Selinunte. È stata infatti sottoscritta la convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e il Comune di Castelvetrano che concede in comodato d’uso gratuito l’intero complesso dell’ex stazione ferroviaria di Selinunte.

Si tratta di un traguardo atteso da quasi un decennio. Fin dai tempi della gestione commissariale si era tentato di definire la disponibilità dell’area, senza però riuscire a concludere l’iter.

Oggi, grazie al lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Lentini, il percorso è stato finalmente definito, consentendo di restituire alla collettività un patrimonio strategico per lo sviluppo della borgata.

La convenzione, che decorrerà dal 1° agosto 2026 riguarda il Fabbricato Viaggiatori, il Magazzino Merci, il fabbricato dei servizi, il rifornitore idrico e un’ampia area esterna di circa 12.964 metri quadrati, oltre a circa 465 metri quadrati di immobili.

L’accordo consentirà di rilanciare un’area destinata a servizi pubblici fondamentali. Tra gli interventi più attesi vi è la ripresa dell’iter per la realizzazione della Stazione dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, un progetto fermo da anni che potrà finalmente tornare ad essere concretamente perseguito grazie alla disponibilità degli immobili prevista dalla convenzione.

L’ex stazione potrà inoltre ospitare la futura Guardia Medica di Marinella di Selinunte, garantendo un presidio sanitario stabile per residenti e turisti, nonché i locali di servizio a supporto del campetto di calcio adiacente, oltre ad aree destinate a parcheggio pubblico, parco giochi, attività sportive, mostre ed eventi.

L’Amministrazione comunale provvederà alla gestione, alla manutenzione e alla riqualificazione dell’intero complesso, restituendo funzionalità a uno spazio che rappresenta un punto strategico per la borgata e per il sistema turistico di Selinunte.

«Quello raggiunto oggi – dichiara il Sindaco Giovanni Lentini – è un risultato che la città attendeva da tantissimi anni. Un obiettivo inseguito fin dai tempi del commissariamento e che nessuno era riuscito a portare a compimento. Con la sottoscrizione di questa convenzione restituiamo al Comune la disponibilità di un’area strategica e poniamo le basi per far ripartire progetti fondamentali per Marinella di Selinunte: dalla futura Stazione dei Carabinieri, rimasta bloccata per anni, alla collocazione della Guardia Medica, fino alla realizzazione dei servizi a supporto degli impianti sportivi e di nuovi spazi pubblici per cittadini e visitatori. È un risultato concreto che guarda al futuro della borgata e dell’intero territorio.»