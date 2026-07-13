Nuove telecamere con IA a Marinella e Triscina: finanziato il progetto del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-13

(ph. Foto: une.anagni.fr.it)

La Regione Siciliana ha finanziato con 132.507,64 euro il progetto "Castelvetrano sicura e intelligente", che prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza con intelligenza artificiale nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte.

Le nuove telecamere serviranno a rafforzare la sicurezza del territorio, supportare l'attività della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti, consentendo di individuare più facilmente i responsabili.

«Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio delle nostre borgate – dichiara il sindaco Giovanni Lentini –. Vogliamo offrire a cittadini, residenti e turisti un territorio più sicuro, più controllato e più decoroso. Le nuove tecnologie saranno uno strumento fondamentale per prevenire gli illeciti, tutelare l'ambiente e supportare il lavoro delle Forze dell'Ordine».

L'obiettivo dell'amministrazione è completare l'installazione dell'impianto prima dell'avvio della stagione estiva 2027.