Un dono che scalda il cuore: l’Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa porta la solidarietà ai bambini di Santa Lucia e della Caritas della parrocchia di San Giovanni Battista

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-07

C’è qualcosa di magico nel vedere gli occhi dei bambini illuminarsi davanti a un gesto di affetto sincero. Ed è proprio questa magia che l’Inner Wheel Club Selinunte Cave di Cusa ha voluto regalare ai più piccoli della parrocchia di Santa Lucia e ai bimbi delle famiglie seguite dalla Caritas, consegnando le speciali scatole “ScaldaCuore”.

    • Non si tratta di semplici pacchetti: ogni scatola è un abbraccio fatto di pensieri, cura e attenzione. Un modo concreto per dire a questi bambini che non sono soli, che c’è una comunità che si prende cura di loro con tenerezza.

    La parrocchia di Santa Lucia è la Caritas della parrocchia di San Giovanni Battista hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e hanno fatto di più: hanno trasformato la distribuzione delle scatole in un momento di festa, prolungando la gioia fino alla giornata dell’Epifania. Perché i doni più belli sono quelli che continuano a scaldare il cuore anche dopo essere stati scartati.

    • L’Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa continua così la sua missione di solidarietà e vicinanza al territorio, dimostrando che bastano piccoli gesti per fare una grande differenza nella vita dei più piccoli. Un progetto che parla di comunità, di condivisione e di quel calore umano di cui tutti abbiamo bisogno, specialmente i più giovani.

    Un grazie di cuore va ai cittadini che hanno risposto con straordinaria generosità, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità e solidarietà del nostro territorio. 
    Un grazie di cuore va a tutte le socie del club che hanno reso possibile questa iniziativa e alle parrocchie per la loro preziosa collaborazione. Perché insieme, si può davvero scaldare il mondo, una scatola alla volta.

