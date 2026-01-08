Progetti a Castelvetrano, l'Assessore Brillo: "Realizzare quanto più opere possibili a beneficio del nostro territorio"

di: Redazione - del 2026-01-08

Progetti da sviluppare, alcuni già inseriti nel documento unico di programmazione dell'attuale amministrazione, altri da redigere e presentare alla Regione Siciliana ritenuti ammissibili, di questo e di altro ha parlato ai microfoni di CNews.it, l'Assessore comunale di Castelvetrano, Avv. Davide Brillo.

Sulla situazione degli edifici scolastici: "Cinque progetti esecutivi, tra l'altro inseriti pure nel documento unico di programmazione che la giunta eD il consiglio comunale hanno di recente approvato e attendiamo anche ulteriori progettazioni per gli altri edifici scolastici. Questo ci consentirà di donare, di regalare ai nostri giovani studenti delle scuole moderne, sicure e chiaramente degli ambienti confortanti".

L'emergenza idrica, specialmente nella borgata di Triscina: "Grazie al lavoro della quinta direzione e chiaramente alla disponibilità della cabina di energia dell'emergenza idrica, abbiamo realizzato il progetto per l'escavazione del pozzo così chiamato Filpi, il quale se dovessero se le indagini così come sono state svolte avranno esito confortante, così come noi speriamo, questo pozzo renderà Triscina autonoma".

Rimozione della posidonia abbancata al porticciolo di Marinella: "Il 29 dicembre l'Assessorato Regionale infrastrutture ha pubblicato un decreto che prevede lo stanziamento di 526 mila euro per la rimozione all'interno dell'area portuale della Posidonia che attualmente vediamo a bancata. Questo significa che le attese non sono state vane, nemmeno gli sforzi. Bisogna attendere i tempi tecnici della burocrazia regionale".

L'Assessore Brillo ha anche parlato dei progetti che dovranno essere presentati a seguito delle somme stanziate dalla Regione per il depuratore, muraglione e via Vivaldi a Marinella: "L'esecutività viene data dai tecnici comunali che acclarano che quel progetto ha i requisiti per essere quindi cantierabile e quindi esecutivo. ecnici comunali e poi l'amministrazione provvede a una delibera di giunta e approva in linea amministrativa i progetti".