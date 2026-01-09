  • A3 dottor Gianni catalanotto
Marinella, “La pace nel mondo”, la seconda mostra dei presepi dell’Associazione Pammilo

del 2026-01-09

Marinella, "La pace nel mondo", la seconda mostra dei presepi dell'Associazione Pammilo

Anche quest’anno l’Associazione “Pammilo a.p.s.” ha illuminato il Natale di Marinella di Selinunte con la seconda edizione della mostra di presepi artigianali, dedicata al tema “La pace nel mondo”. Protagonisti sono stati gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, chiamati a interpretare il presepe come linguaggio universale di dialogo, speranza e solidarietà. La mostra, allestita in via Teleste, ha attirato numerosi visitatori durante tutte le festività, trasformando il borgo marinaro in un piccolo percorso d’arte e riflessione. Il 6 gennaio, nel vecchio magazzino della famiglia Asaro, si è svolta la premiazione del concorso “Natale nel Borgo”. Il primo premio è stato assegnato al presepe realizzato dagli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del plesso S.G. Bosco dell’I.C. “Di Matteo” di Castelvetrano.

    • L’opera, realizzata interamente con materiali di riciclo, ha colpito per la forza del suo messaggio: gli alunni hanno affiancato il paesaggio della Natività al paesaggio della Palestina e di Gaza del 2025. Un accostamento potente, che invita a guardare la nascita di Cristo – simbolo di pace, accoglienza e rinascita – alla luce delle sofferenze contemporanee. Il presepe diventa così un ponte tra passato e presente, un invito a riconoscere l’umanità ferita che ancora oggi attende pace, protezione e futuro.

    Il Sindaco, avv. Giovanni Lentini, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, capace di unire tradizione, creatività e sensibilità civica. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone, ha evidenziato come esperienze di questo tipo trasformino la scuola in un laboratorio di cittadinanza attiva, dove i bambini imparano a leggere il mondo e a prendersene cura. Tra sorrisi, emozione e orgoglio, la cerimonia ha celebrato non solo i vincitori, ma l’intera comunità scolastica che ha saputo trasformare il Natale in un autentico messaggio di pace condivisa.

