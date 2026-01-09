  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Politica, presentato il nuovo direttivo del Movimento 5 Stelle a Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-09

Commenti
Immagine articolo: Politica, presentato il nuovo direttivo del Movimento 5 Stelle a Castelvetrano

Salvatore Di Benedetto, 57 anni responsabile del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, eletto a settembre 2025, dà nuovo slancio al Movimento 5 Stelle cittadino, con nuovi inserimenti e un nuovo direttivo che vede come referenti la vice Responsabile Sara Chiodo, referente giovani Luca D'Agostino, referente formazione Gaetano Caldarera, referente progetti Domenico Maiuri, referente politiche sociali Angela Mandina, referente eventi Giacomo Pellicani, tesoriere Carmelo Livreri. Il nuovo direttivo coordinato da Di Benedetto si occuperà del rilancio della linea politica del movimento in continuità con la politica nazionale, promuovendo nuove iniziative che tendono a coinvolgere la cittadinanza per costruire un progetto comune per il futuro di Castelvetrano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "La città, dice Di Benedetto, è ferma al palo da oltre 20 anni, un immobilismo progettuale che ha penalizzato fortemente Castelvetrano. Le amministrazioni si sono maggiormente concentrate amministrativamente solo sull'area commerciale dello svincolo autostradale, su cui è sempre stata principalmente l'intraprendenza privata che continua a fare la differenza, che solo per questo la classe imprenditoriale meriterebbe maggiore ascolto e attenzione. Ma questo non basta per tenere in piedi una città. Anche adesso non si vedono progetti e potenziali sviluppi strutturali a medio e lungo termine per Castelvetrano, che non riesce ad incentivare i propri giovani a scommettere il proprio futuro nel territorio con la conseguente emigrazione delle nostre giovani promesse e conseguente impoverimento della città. Ed è in particolare a loro che il Movimento 5 Stelle locale si rivolgerà, aprendosi all'ascolto delle loro idee, proposte e sogni, acquisendo progetti e valutandone la fattibilità e la sostenibilità, affinché l'insieme di ciò che riceveremo possa diventare il prossimo progetto per Castelvetrano".

    Si potranno inviare le proprie proposte al seguente link: castelvetranoinmovimento.it. Verrà tenuto in considerazione tutto quello che sarà utile alla città, al suo sviluppo, al suo futuro e a quello dei suoi cittadini, a patto e condizione che nulla gravi immotivatamente sulle amministrazioni che realizzeranno e a quelle future che gestiranno.

    Tutte le proposte, idee e progetti che riceveremo saranno comunicate alla cittadinanza, sia ciò che diventerà un progetto per Castelvetrano, sia ciò che non sarà realizzabile, perché tutto passerà al vaglio politico e soprattutto di consulenti di comprovata esperienza nelle più disparate materie che valuteranno la fattibilità e la sostenibilità. Tutti hanno diritto di sapere che fine faranno le proposte inviate, la trasparenza è alla base delle attività politiche del Movimento 5 Stelle e resterà sempre un fondamento imprescindibile dell'azione politica del Gruppo Territoriale di Castelvetrano.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    I più letti

    Castelvetrano, incidente con quattro auto coinvolte. Interviene la Polizia Municipale

    Santa Ninfa, auto si ribalta e finisce fuori strada. Uomo trasportato in Ospedale

    Castelvetrano, tentano di forzare distributore automatico, denunciata una donna

    Marinella, Regione impegna 526 mila euro per la rimozione della posidonia abbancata

    Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"