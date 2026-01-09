Politica, presentato il nuovo direttivo del Movimento 5 Stelle a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-09

Salvatore Di Benedetto, 57 anni responsabile del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, eletto a settembre 2025, dà nuovo slancio al Movimento 5 Stelle cittadino, con nuovi inserimenti e un nuovo direttivo che vede come referenti la vice Responsabile Sara Chiodo, referente giovani Luca D'Agostino, referente formazione Gaetano Caldarera, referente progetti Domenico Maiuri, referente politiche sociali Angela Mandina, referente eventi Giacomo Pellicani, tesoriere Carmelo Livreri. Il nuovo direttivo coordinato da Di Benedetto si occuperà del rilancio della linea politica del movimento in continuità con la politica nazionale, promuovendo nuove iniziative che tendono a coinvolgere la cittadinanza per costruire un progetto comune per il futuro di Castelvetrano.

"La città, dice Di Benedetto, è ferma al palo da oltre 20 anni, un immobilismo progettuale che ha penalizzato fortemente Castelvetrano. Le amministrazioni si sono maggiormente concentrate amministrativamente solo sull'area commerciale dello svincolo autostradale, su cui è sempre stata principalmente l'intraprendenza privata che continua a fare la differenza, che solo per questo la classe imprenditoriale meriterebbe maggiore ascolto e attenzione. Ma questo non basta per tenere in piedi una città. Anche adesso non si vedono progetti e potenziali sviluppi strutturali a medio e lungo termine per Castelvetrano, che non riesce ad incentivare i propri giovani a scommettere il proprio futuro nel territorio con la conseguente emigrazione delle nostre giovani promesse e conseguente impoverimento della città. Ed è in particolare a loro che il Movimento 5 Stelle locale si rivolgerà, aprendosi all'ascolto delle loro idee, proposte e sogni, acquisendo progetti e valutandone la fattibilità e la sostenibilità, affinché l'insieme di ciò che riceveremo possa diventare il prossimo progetto per Castelvetrano".

Si potranno inviare le proprie proposte al seguente link: castelvetranoinmovimento.it . Verrà tenuto in considerazione tutto quello che sarà utile alla città, al suo sviluppo, al suo futuro e a quello dei suoi cittadini, a patto e condizione che nulla gravi immotivatamente sulle amministrazioni che realizzeranno e a quelle future che gestiranno.

Tutte le proposte, idee e progetti che riceveremo saranno comunicate alla cittadinanza, sia ciò che diventerà un progetto per Castelvetrano, sia ciò che non sarà realizzabile, perché tutto passerà al vaglio politico e soprattutto di consulenti di comprovata esperienza nelle più disparate materie che valuteranno la fattibilità e la sostenibilità. Tutti hanno diritto di sapere che fine faranno le proposte inviate, la trasparenza è alla base delle attività politiche del Movimento 5 Stelle e resterà sempre un fondamento imprescindibile dell'azione politica del Gruppo Territoriale di Castelvetrano.