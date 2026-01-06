  • A3 Conad
Cerimonia di premiazione della mostra dei presepi a Marinella di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-07

Il 6 Gennaio a Marinella di Selinunte, alla presenza del Sindaco e di rappresentanti del mondo scolastico e associativo, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso–mostra dei presepi realizzati dalle scuole, promosso dall’Associazione Pammilo. Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo, che ha ottenuto ben due piazzamenti sul podio con i lavori realizzati dagli alunni, che sono stati ritenuti fra i migliori per originalità, creatività, rispetto del tema e valore educativo: infatti il secondo posto è stato assegnato al presepe realizzato dalle classi terze, dalla classe seconda B e dalle classi prime del plesso Verga di Scuola Primaria. L’opera realizzata dagli alunni e dai loro Docenti Varvaro, Maggio, Marrone, Napoli, Caracci, Fontana, Impallari, Zarzana, Randazzo, Falcetta, Marchese, Piazza, Gioia, Ognibene, ha colpito i visitatori per il forte messaggio simbolico e per l’attenzione alla sostenibilità: gli angeli, infatti, sono rappresentati con bottiglie di plastica riciclate e arricchiti da un messaggio e da colori ispirati ai valori della Pace, della Solidarietà e del Rispetto.

    • Inoltre il terzo posto è stato conquistato dal plesso Pappalardo e realizzato con prodotti in 3D dagli studenti e dai Docenti  Gerardi e Sinacori della Scuola Secondaria di I grado, con un presepe capace di coniugare tradizione, innovazione e sensibilità artistica, dimostrando cura dei dettagli e veicolando il messaggio citato nella presentazione dell’opera, in cui gli alunni hanno sottolineato il ruolo del personale scolastico che rappresenta la “Famiglia” che si raduna intorno al presepe, tanto da farli divenire attori-protagonisti, custodi della Pace, del Rispetto e dell’Attenzione verso il Prossimo.

    Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha dichiarato di aver incontrato notevoli difficoltà nell’esprimere il proprio voto, poiché tutti i presepi presentati dalle diverse scuole erano ugualmente meritevoli e degni di vincere, a testimonianza dell’elevata qualità dei lavori. La Dirigente Scolastica, presente alla premiazione, in un messaggio ai Docenti ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che ha centrato l’esigenza di pace del momento storico attuale e di come eventi di questo tipo rappresentino preziose occasioni educative; ha inoltre espresso apprezzamento per l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrati da tutti gli alunni e da tutti i Docenti partecipanti, compresi quelli che non hanno raggiunto il piazzamento sul podio.

    • In occasione della premiazione, la gioia è stata condivisa dai Docenti e da alcuni alunni presenti di Scuola Primaria e Secondaria, che hanno mostrato l’entusiasmo e l’orgoglio per il riconoscimento avuto dai visitatori votanti, che premia l’impegno dell’Istituto nel promuovere e partecipare a manifestazioni che diano spazio e valore al percorso di crescita formativa ed educativa di tutta la comunità scolastica.

