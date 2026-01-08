Politica, Di Benedetto (M5S): "Lanciamo iniziativa coinvolgendo la gente per il futuro della città"

di: Redazione - del 2026-01-08

E' ripartito il Movimento 5 Stelle a Castelvetrano, e lo ha fatto attraverso la nomina del suo nuovo coordinatore Salvo Di Benedetto. Alla redazione di CNews.it il Responsabile del Gruppo Territoriale di M5S, ha rilasciato ieri un'intervista al nostro Direttore Responsabile Elio Indelicato.

"Il Movimento 5 Stelle riparte dalla volontà, - riferisce Di Benedetto - dalla voglia di continuare un certo tipo di lavoro che era stato cominciato. Movimento 5 Stelle non ha attraversato un periodo facile durante la sua amministrazione. Questo lo sappiamo perfettamente. In un colloquio dal coordinatore e dal responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle che è l'avvocato Patrick Cirrincione e con cui abbiamo discusso. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione per rientrare attivamente nel nelle attività politiche del movimento.

I miei compagni di viaggio sono tutti i partecipanti - prosegue il nuovo Coordinatore cittadino di M5S - e gli iscritti al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle e li ringrazio per la fiducia accordatemi. A livello provinciale il nostro riferimento è Patrick Cirincione che è il responsabile provinciale. Ovvio che Cristina Ciminnisi, è il nostro referente all'Assemblea regionale siciliana. Vogliamo lanciare un'iniziativa dove chiediamo alla gente di partecipare, di darci le proprie segnalazioni, idee, progetti anche concreti, mi rivolgo soprattutto ai giovani.

Noi adesso promuoviamo un link - conclude Di Benedetto - dove tutti potranno cliccare, mettere nome, cognome, mail, telefono ma può farlo anche in forma anonima. Collaboriamo assieme per un futuro per la città".