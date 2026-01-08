  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Politica, Di Benedetto (M5S): "Lanciamo iniziativa coinvolgendo la gente per il futuro della città"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-08

Commenti
Immagine articolo: Politica, Di Benedetto (M5S): "Lanciamo iniziativa coinvolgendo la gente per il futuro della città"

E' ripartito il Movimento 5 Stelle a Castelvetrano, e lo ha fatto attraverso la nomina del suo nuovo coordinatore Salvo Di Benedetto. Alla redazione di CNews.it il Responsabile del Gruppo Territoriale di M5S, ha rilasciato ieri un'intervista al nostro Direttore Responsabile Elio Indelicato.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Il Movimento 5 Stelle riparte dalla volontà, - riferisce Di Benedetto - dalla voglia di continuare un certo tipo di lavoro che era stato cominciato. Movimento 5 Stelle non ha attraversato un periodo facile durante la sua amministrazione. Questo lo sappiamo perfettamente. In un colloquio dal coordinatore e dal responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle che è l'avvocato Patrick Cirrincione e con cui abbiamo discusso. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione per rientrare attivamente nel nelle attività politiche del movimento.

    I miei compagni di viaggio sono tutti i partecipanti - prosegue il nuovo Coordinatore cittadino di M5S - e gli iscritti al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle e li ringrazio per la fiducia accordatemi. A livello provinciale il nostro riferimento è Patrick Cirincione che è il responsabile provinciale. Ovvio che Cristina Ciminnisi, è il nostro referente all'Assemblea regionale siciliana. Vogliamo lanciare un'iniziativa dove chiediamo alla gente di partecipare, di darci le proprie segnalazioni, idee, progetti anche concreti, mi rivolgo soprattutto ai giovani.

    Noi adesso promuoviamo un link - conclude Di Benedetto - dove tutti potranno cliccare, mettere nome, cognome, mail, telefono ma può farlo anche in forma anonima. Collaboriamo assieme per un futuro per la città".

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano piange Nino Gioia da tutti conosciuto come “Montesano”

    Castelvetrano, incidente con quattro auto coinvolte. Interviene la Polizia Municipale

    Incidente mortale sulla SS188 nei pressi di una cantina, muore 42enne

    Si è spenta Erminia Sorrentino. Una vita tra pasticceria e famiglia

    In arrivo su Rai 1, la serie sulla cattura di Messina Denaro. Ninni Bruschetta nei panni dell'ex superlatitante