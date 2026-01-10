Il giovane pilota santamargheritese Giuseppe Guirreri selezionato per lo Stage Neve e Ghiaccio

di: Redazione - (fonte: siciliamotori.it) - del 2026-01-10

(ph. giuseppeguirreriofficial.it)

Il giovane pilota di Santa Margherita di Belice, Giuseppe Guirreri, è già pronto a tornare al volante in questa prima fase dell'anno. Infatti, il 19enne, reduce da una stagione positiva nella Porsche Carrera Cup Italia, è stato recentemente selezionato dal Centro Tecnico Federale diretto da Marco Baroncini per prendere parte allo Stage Neve e Ghiaccio che si terrà il 24 e 25 febbraio nella nota località sciistica di Livigno.

Nuova avventura per Guirreri su piste di neve e ghiaccio dove porterà tutto il suo talento espresso nella seconda stagione, più che positiva, nel monomarca tricolore riservato alle vetture della Porsche Carrera Cup in cui ha esordito nel 2023.