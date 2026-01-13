  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore sempre più ultima, Scalise: "Mi era stato chiesto di prendere solo 4-5 calciatori, al mio arrivo ne mancavano 16-17"

di: Redazione - del 2026-01-13

Immagine articolo: Folgore sempre più ultima, Scalise: "Mi era stato chiesto di prendere solo 4-5 calciatori, al mio arrivo ne mancavano 16-17"

Nel corso della trasmissione di Sportivamente, tornata in onda sulla pagina di CNews.it, dopo la pausa natalizia, tra gli ospiti in studio ed in collegamento, il tecnico della Folgore, Ciro Scalise, che come sempre, ama dire la verità senza tanti giri di parole ed ha voluto chiarire una volta per tutte la questione legata alla squadra che non è come era stata prospettata dalla società prima del suo arrivo a Castelvetrano

    • "Quando ho accettato di venire a Castelvetrano, in un colloquio con la società, mi è stato chiesto di intervenire con quattro-cinque giocatori per rimpolpare la rosa, una rosa che a quanto dire era presente, obiettivo salvezza, sette punti con 17-18 partite a disposizione, mi pareva un obiettivo abbastanza raggiungibile. Bastavano 4-5 giocatori come mi era stato chiesto. Quando sono arrivato il martedì a Castelvetrano, ho trovato 4-5 giocatori perchè ne mancavano 16-17. Non sono uno che si tira indietro. Ho accettato la sfida e provarci con quello che c'era a disposizione. Il budget era per prendere quei 4-5 calciatori di categoria ma se al mio arrivo ne trovo 5-6 giocatori al campo, e gli altri sono andati via, la situazione che ho trovato è questa.

    Sarebbe stato bello girarsi - Scalise ha proseguito - ed andare via ma io non lo farò mai. Non mi sento di lasciare la barca quando sta affondando. Anche a costo di retrocedere che è molto probabile nella situazione attuale. Mi è stato chiesto di tentare di salvare la squadra con l'innesto di alcuni giocatori di livello, con un determinato bugdet. Al mio arrivo ho trovato una situazione al contrario, nel senso numerico della squadra non è 4-5 che servivano - ha concluso il tecnico rossonero - ma ne servivano 17 giocatori che dovevo gestirli sempre con lo stesso budget".

