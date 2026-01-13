Castelvetrano, "Pari trattamento per tutti i dipendenti", comunicato congiunto dei consiglieri Viola, Di Bella e 5 Stelle

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-13

Comunicato congiunto firmato dai Consiglieri Comunali Enza Viola e Monica di Bella, dal Segretario del Circolo P.D. di Castelvetrano, Marco Campagna e dal Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Castelvetrano, Salvatore Di Benedetto affinché venga ristabilito un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: pari dignità, pari diritti, pari trattamento per tutti i dipendenti del Comune di Castelvetrano.

"L’azione posta in essere dall’attuale Amministrazione comunale - si legge nella nota - in materia di gestione del personale impone una presa di posizione chiara e responsabile da parte delle forze politiche che rappresentiamo. Il Sindaco Lentini e la sua Giunta hanno scelto di aumentare il monte ore soltanto per alcuni settori del Comune, lasciando invariata la condizione di decine di altri lavoratori che, da anni, garantiscono con professionalità e sacrificio il funzionamento dell’ente.

Questa scelta ha introdotto una sperequazione ingiustificata tra dipendenti pubblici che svolgono

funzioni tutte ugualmente essenziali per la vita amministrativa della città. Non è in discussione che esistano uffici più esposti o più gravati da responsabilità; ciò che è inaccettabile è che, a parità di appartenenza allo stesso ente e di condizioni contrattuali, si creino lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.

Questa impostazione non solo è ingiusta sul piano umano e professionale, ma è anche dannosa

per l’efficienza del Comune: alimenta conflitti interni, demotiva il personale escluso e indebolisce la capacità complessiva della macchina amministrativa di rispondere ai bisogni dei cittadini. Da anni i dipendenti comunali operano in condizioni di cronica carenza di risorse, con carichi di lavoro crescenti e retribuzioni spesso inadeguate rispetto alle responsabilità svolte. È dunque il momento di restituire dignità a tutti, non di dividere chi ogni giorno manda avanti il Comune.

Riteniamo che le risorse disponibili per l’incremento delle ore di lavoro debbano essere distribuite secondo criteri di equità, trasparenza e interesse generale e non attraverso decisioni che rischiano di trasformarsi in fattori di tensione sociale e istituzionale. Le forze politiche firmatarie dichiarano sin d’ora la propria piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa di confronto e tutela dei diritti dei lavoratori comunali, nel rispetto delle regole e nell’interesse della collettività, affinché venga ristabilito un principio - conclude la nota - che non dovrebbe mai essere messo in discussione: pari dignità, pari diritti, pari trattamento per tutti i dipendenti del Comune di Castelvetrano".