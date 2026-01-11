  • A3 Conad
Folgore, i rossoneri di Scalise chiamati alla vittoria contro il San Vito dell'ex Colombo

di: Redazione - del 2026-01-11

Commenti
Immagine articolo: Folgore, i rossoneri di Scalise chiamati alla vittoria contro il San Vito dell'ex Colombo

Oggi al Paolo Marino, con inizio alle 14:30, i rossoneri di Ciro Scalise, affronteranno la compagine del Città di San Vito lo Capo allenata dall'ex Stefano Colombo che annovera in squadra gli ex Tourè, Tarantino e Chieffo. Occasione ghiotta per i ragazzi del tecnico pugliese di avvicinarsi al CUS Palermo che occupa il penultimo posto in classifica, e che ha perso ieri a Castellammare.

    • Settimana di lavoro per la Folgore, ragazzi che si sono allenati qualche giorno lontani dal Paolo Marino per via delle piogge che hanno reso il terreno quasi impraticabile. Dalle notizie trapelate pare che non faccia più parte dell'organico a disposizione di mister Scalise, il difensore Omar Gueyè che per motivi personali è andato via. E' arrivato, come da convocazione pubblicata dalla pagina ufficiale della società, il giovane difensore Polizzi con esperienze nell'eccellenza calabra.

    La gara di oggi è importantissima per il presente ed il futuro di questa stagione, anche in attesa di quanto decideranno gli organi disciplinari sull'esito della gara Accademia-Folgore dello scorso 21 dicembre, che sancì l'unica vittoria, fino a questo momento, dei rossoneri che al netto delle due penalizzazioni ricevute si trovano al momento con soli 3 punti in classifica. Mancherà lo squalificato Mele. Arbitrerà l'incontro la Sig.ra Valentina Scalzo di Enna, coadiuvata dagli assistenti Rizzo e Barbagallo. 

