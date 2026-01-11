Folgore, il San Vito passa al Marino con due goal nella ripresa

di: Redazione - del 2026-01-11

Sun un terreno di gioco allentato dalle piogge di questi giorni, la Folgore continua la sua serie nera casalinga perdendo in casa per due a zero contro il San Vito dell'ex Colombo, non presente per via dell'influenza. Superiorità territoriale della squadra ospite fin dall'avvio di gara che annovera in rosa gli ex Chieffo, Tarantino e Tourè.

Dopo un primo tempo senza tanti sussulti la ripresa si apre con gli ospiti decisi a portare via l'intera posta in palio e con un uno-due firmato da Bulades e dall'ex Tarantino chiudono la pratica. Ad un minuto dalla fine la gara s'infiamma, il portiere ospite si lascia andare ad un comportamento comunque evitabile scatenando la reazione dei calciatori folgorini, fra tutti Martongelli e Vianson. Per la Folgore l'ennesima sconfitta casalinga e domenica prossima renderà visita al forte Marsala