  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Folgore, il San Vito passa al Marino con due goal nella ripresa

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-11

Commenti
Immagine articolo: Folgore, il San Vito passa al Marino con due goal nella ripresa

Sun un terreno di gioco allentato dalle piogge di questi giorni, la Folgore continua la sua serie nera casalinga perdendo in casa per due a zero contro il San Vito dell'ex Colombo, non presente per via dell'influenza. Superiorità territoriale della squadra ospite fin dall'avvio di gara che annovera in rosa gli ex Chieffo, Tarantino e Tourè.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dopo un primo tempo senza tanti sussulti la ripresa si apre con gli ospiti decisi a portare via l'intera posta in palio e con un uno-due firmato da Bulades e dall'ex Tarantino chiudono la pratica. Ad un minuto dalla fine la gara s'infiamma, il portiere ospite si lascia andare ad un comportamento comunque evitabile scatenando la reazione dei calciatori folgorini, fra tutti Martongelli e Vianson. Per la Folgore l'ennesima sconfitta casalinga e domenica prossima renderà visita al forte Marsala

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    I più letti

    Castelvetrano, incidente con quattro auto coinvolte. Interviene la Polizia Municipale

    Santa Ninfa, auto si ribalta e finisce fuori strada. Uomo trasportato in Ospedale

    Castelvetrano, tentano di forzare distributore automatico, denunciata una donna

    Marinella, Regione impegna 526 mila euro per la rimozione della posidonia abbancata

    Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"