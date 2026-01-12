  • A3 dottor Gianni catalanotto
Trapani Shark escluso dal campionato di serie A. Finisce il sogno granata nel Basket

di: Redazione - del 2026-01-12

Immagine articolo: Trapani Shark escluso dal campionato di serie A. Finisce il sogno granata nel Basket

Esclusione immediata dal campionato, tutte le partite annullate, 600 mila euro di multa e nuova inibizione per Antonini. La Fip parla di "mancanza di uguaglianza competitiva" e di "falsificazione della regolarità sportiva". Con queste motivazioni finisce la stagione del Trapani Shark. 

    • Le decisioni della Fip: 
    - Cancellazione di tutte le partite fin qui giocate dalla Trapani Shark (annullati i risultati).
    - Ammenda record di 600.000 euro (12 volte la sanzione minima prevista).
    - Inibizione di 3 mesi per Valerio Antonini, legale rappresentante della società.
    - Svincolo automatico degli atleti professionisti e annullamento dei tesseramenti degli allenatori.

