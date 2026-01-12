Trapani Shark escluso dal campionato di serie A. Finisce il sogno granata nel Basket
di: Redazione - del 2026-01-12
Esclusione immediata dal campionato, tutte le partite annullate, 600 mila euro di multa e nuova inibizione per Antonini. La Fip parla di "mancanza di uguaglianza competitiva" e di "falsificazione della regolarità sportiva". Con queste motivazioni finisce la stagione del Trapani Shark.
Le decisioni della Fip:
- Cancellazione di tutte le partite fin qui giocate dalla Trapani Shark (annullati i risultati).
- Ammenda record di 600.000 euro (12 volte la sanzione minima prevista).
- Inibizione di 3 mesi per Valerio Antonini, legale rappresentante della società.
- Svincolo automatico degli atleti professionisti e annullamento dei tesseramenti degli allenatori.