Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore

del 2026-01-16

Si è spenta ieri a Castelvetrano Maria Bruno. Madre e nonna molta amata dai figli e dai nipoti. Moglie dello storico fondatore della Folgore Franco Lombardo e madre di Bruno Lombardo, Presidente della FIGC delegazione di Trapani.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15:30 presso la Chiesa di San Francesco di Paola. Ai figli Pasquale, Bruno, Maurizio ed ai nipoti le condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it