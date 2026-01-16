Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore
di: Redazione - del 2026-01-16
Si è spenta ieri a Castelvetrano Maria Bruno. Madre e nonna molta amata dai figli e dai nipoti. Moglie dello storico fondatore della Folgore Franco Lombardo e madre di Bruno Lombardo, Presidente della FIGC delegazione di Trapani.
I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15:30 presso la Chiesa di San Francesco di Paola. Ai figli Pasquale, Bruno, Maurizio ed ai nipoti le condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it