Asp Trapani, inaugurerà Casa di Comunità a Partanna giovedì 22 gennaio

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-16

Commenti
Immagine articolo: Asp Trapani, inaugurerà Casa di Comunità a Partanna giovedì 22 gennaio

Al via la Casa di comunità spoke dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, realizzata a Partanna. La struttura di nuova costruzione, in viale Papa Giovanni XXIII, sarà inaugurata, alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti, giovedì prossimo 22 gennaio alle ore 11.

    • Le Case di comunità, previste dal DM 77/2022 rappresentano un modello di assistenza sanitaria territoriale più vicino alle esigenze delle persone, più umano e inclusivo.

    Quella di Partanna è una delle 13 Case di comunità in corso di realizzazione sul territorio provinciale da parte dell’ASP. L’ambito territoriale di competenza è quello dei comuni di Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa. E’ prevista la presenza di una equipe multidisciplinare, con medico H12 (8-20), guardia medica notturna e festiva, specialisti ambulatoriali, PUA, UVM, punto vaccinale e CUP, con il supporto di nuove attrezzature tecnologiche.

