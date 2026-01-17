  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il Generale dei Carabinieri Del Monaco in visita a Trapani e Marsala

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-17

Commenti
Immagine articolo: Il Generale dei Carabinieri Del Monaco in visita a Trapani e Marsala

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” - Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, accolto dal Comandante Provinciale Mauro Carrozzo, nei giorni scorsi, si è recato in visita alle Compagnie Carabinieri di Trapani e Marsala ove ha incontrato una rappresentanza di tutte le articolazioni operanti sul territorio di ogni ordine e grado nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’alto Ufficiale ha visitato inizialmente la sede della Compagnia Carabinieri di Marsala ospitata nei locali della villa Araba per poi recarsi presso la Stazione Carabinieri di San Filippo e, infine, di Erice e Valderice.  

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il Generale del Monaco è stato inoltre ricevuto dalle Autorità Giudiziarie di Trapani e Marsala nonché dal Prefetto Sua Eccellenza Dott.ssa Daniela Lupo con cui ha avuto modo di affrontare anche alcuni aspetti legati all' andamento dell Ordine e la Sicurezza Pubblica in Provincia

    ​Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari per il quotidiano impegno, gli encomiabili risultati operativi conseguiti, ma soprattutto per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio che, in piccoli centri e di particolare attrazione turistica come Erice, risulta un aspetto di particolare importanza.

    Contestualmente, il Comandante di Legione, ha incontrato: il Maresciallo Capo Pietro Floreno, Comandante della Stazione di Valderice, al quale ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a testimonianza dell’impegno, della professionalità e della vicinanza costantemente profusa a favore della cittadinanza e la Sig.ra Antonella Pizzo, vedova del Mar. Magg. MOVC Silvio Mirachi ucciso il 31 maggio 2016 in un brutale agguato, mentre faceva un sopralluogo presso alcune serre adibite a coltivazione illecita di canapa indiana.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    I più letti

    Castelvetrano, furto nella notte ai danni di un altro distributore di carburanti

    Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

    Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

    Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese

    Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore