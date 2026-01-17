Il Generale dei Carabinieri Del Monaco in visita a Trapani e Marsala

di: Redazione - del 2026-01-17

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” - Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, accolto dal Comandante Provinciale Mauro Carrozzo, nei giorni scorsi, si è recato in visita alle Compagnie Carabinieri di Trapani e Marsala ove ha incontrato una rappresentanza di tutte le articolazioni operanti sul territorio di ogni ordine e grado nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’alto Ufficiale ha visitato inizialmente la sede della Compagnia Carabinieri di Marsala ospitata nei locali della villa Araba per poi recarsi presso la Stazione Carabinieri di San Filippo e, infine, di Erice e Valderice.

Il Generale del Monaco è stato inoltre ricevuto dalle Autorità Giudiziarie di Trapani e Marsala nonché dal Prefetto Sua Eccellenza Dott.ssa Daniela Lupo con cui ha avuto modo di affrontare anche alcuni aspetti legati all' andamento dell Ordine e la Sicurezza Pubblica in Provincia

​Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari per il quotidiano impegno, gli encomiabili risultati operativi conseguiti, ma soprattutto per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio che, in piccoli centri e di particolare attrazione turistica come Erice, risulta un aspetto di particolare importanza.

Contestualmente, il Comandante di Legione, ha incontrato: il Maresciallo Capo Pietro Floreno, Comandante della Stazione di Valderice, al quale ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a testimonianza dell’impegno, della professionalità e della vicinanza costantemente profusa a favore della cittadinanza e la Sig.ra Antonella Pizzo, vedova del Mar. Magg. MOVC Silvio Mirachi ucciso il 31 maggio 2016 in un brutale agguato, mentre faceva un sopralluogo presso alcune serre adibite a coltivazione illecita di canapa indiana.