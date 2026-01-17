  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Porto Marinella, Ciminnisi (M5S): “Pescatori prigionieri dell’inerzia della Regione”

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-17

Commenti
Immagine articolo: Porto Marinella, Ciminnisi (M5S): “Pescatori prigionieri dell’inerzia della Regione”

«Il porto di Marinella di Selinunte non è più un porto, ma un monumento all’inerzia e all’incompetenza della Regione. Barche bloccate, insabbiamento cronico e tonnellate di posidonia stanno paralizzando anche quest’anno la marineria locale, mentre il Governo regionale continua a girarsi dall’altra parte». La deputata regionale trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, denuncia da anni la totale negligenza della Regione verso i piccoli porti siciliani, vitali per decine di famiglie.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Già nel 2023 e di nuovo nel 2024, evidenziò la situazione di stallo a Marinella, da anni in condizioni di grave criticità. A oggi da alcuni giorni l’imboccatura del porto, già afflitta da insabbiamento cronico, è stata ulteriormente ostruita da un abbancamento massiccio di posidonia, con conseguenze devastanti per la navigabilità e l’attività dei pescatori locali. «Ricordo incontri in Assessorato e sopralluoghi in cui si era individuata una soluzione nell’allungamento del molo di sopraflutto - spiega Ciminnisi - ma non un solo cantiere è mai partito. Quello di oggi è il risultato della totale indifferenza del Governo Schifani».

    «Allungare il molo di sopraflutto – aggiunge la deputata –impedirebbe insabbiamento e l’accumulo periodico di posidonia, garantendo finalmente la navigabilità del porto in sicurezza. È un intervento concreto eppure la Regione preferisce continuare a ripetere ogni anno interventi tampone totalmente inutili».

  • Immobiliare catalanotto h7

    • «I pescatori di Marinella – conclude Ciminnisi –non possono più essere ostaggio della burocrazia e dell’incapacità della Regione. Da anni sollecito interventi reali perché ogni giorno di ritardo significa perdita di lavoro, stagioni sprecate e danni irreparabili al territorio. È ora di smetterla con le promesse: la Regione deve intervenire subito, prima che il porto diventi una trappola per barche e pescatori».

     

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    I più letti

    Castelvetrano, furto nella notte ai danni di un altro distributore di carburanti

    Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

    Salemi, task force contro gli abbandoni di rifiuti della Polizia Locale grazie alle telecamere di videosorveglianza

    Non percepì indebitamente il reddito di cittadinanza, assolta 30enne castelvetranese

    Castelvetrano piange la scomparsa di Maria Bruno, moglie dello storico fondatore della Folgore