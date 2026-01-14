Selinunte, domenica manifestazione di atletica leggera di rilievo regionale
di: Comunicato Stampa - del 2026-01-14
Domenica 18 gennaio, il Parco Archeologico di Selinunte ospiterà una manifestazione di atletica leggera di rilievo regionale: Cross Assoluti, Prova Unica Regionale, Cross Giovanile, 1ª Prova Regionale e Trofeo Esordienti di Corsa Campestre.
Un appuntamento che unisce sport, natura e patrimonio culturale, con un percorso di gara che si sviluppa all’interno di uno dei più estesi parchi archeologici del Mediterraneo. L’iniziativa, organizzata da ASD Sicilia Running Team con il supporto delle istituzioni sportive regionali, rappresenta un’occasione per vivere il Parco in una dimensione diversa, nel rispetto dei luoghi e dei loro valori culturali.