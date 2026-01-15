  • A3 Conad
Castelvetrano, nuova attività nel Sistema delle Piazze, la soddisfazione del Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-15

A seguito dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei locali comunali del sistema delle piazze, la Commissione ha espresso valutazione favorevole sul progetto presentato dalla ALMA S.r.l., che realizzerà nei locali al piano terra di Palazzo Pignatelli una nuova attività dedicata alla vendita, promozione e degustazione di prodotti tipici a chilometro zero, valorizzando le eccellenze agroalimentari del territorio.

    • L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rivitalizzazione del centro storico avviato dall’Amministrazione Comunale, che in circa un anno e mezzo ha già favorito l’insediamento di due attività commerciali private nelle piazze cittadine, tra cui un’altra in Piazza Principe di Piemonte, contribuendo a restituire vitalità, sicurezza e qualità urbana.

    «Per troppo tempo – dichiara il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini – il centro storico è stato percepito come un luogo poco vissuto e poco sicuro, al punto che molti cittadini evitavano di frequentare la piazza nelle ore serali. Oggi stiamo invertendo questa tendenza attraverso una presenza costante di attività, eventi e investimenti privati».

    • «Un risultato – prosegue il Sindaco – reso possibile anche grazie alla modifica proposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio Comunale al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che prevede l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per i primi due anni di occupazione per le attività che investono nel centro storico cittadino, a Marinella di Selinunte e a Triscina. Una scelta concreta di sostegno a chi crede e investe nel nostro territorio».

    «Castelvetrano – conclude il Sindaco – sta tornando ad essere una città attrattiva e centrale per un territorio più ampio, recuperando un ruolo che negli anni passati era stato progressivamente perso. Continueremo su questa strada, individuando nuovi locali da mettere a bando e sostenendo politiche che rendano la città sempre più viva, accessibile e competitiva».

