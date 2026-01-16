  • A3 dottor Gianni catalanotto
"Un milione a comuni che non esistono", Ismaele La Vardera smaschera l'Ars con un emendamento trappola

di: Redazione - del 2026-01-16

Commenti
Immagine articolo: "Un milione a comuni che non esistono", Ismaele La Vardera smaschera l'Ars con un emendamento trappola

Ismaele La Vardera, attraverso un emendamento "trappola" dimostra come vengono distribuiti i fondi pubblici nella Regione Siciliana. La vicenda, che è stata ricostruita nell’inchiesta di Danilo Lupo in onda a Piazzapulita su La7, non fa altro che mettere a nudo un sistema fortemente distorto nell'assegnazione di denaro pubblico.

    • L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento completamente privo di senso - appositamente creato -  stanziando un milione di euro per comuni siciliani che non hanno alcuna esistenza. Non si tratta di un errore, ma di una strategia deliberata messa in atto dal deputato regionale Ismaele La Vardera ha voluto dimostrare come i meccanismi in Regione siano altamente distorti e che l'assegnazione di denaro pubblico passa spesso attraverso azioni alquanto superficiali. 

    Ismaele La Vardera ha presentato una proposta che destinava un milione di euro “in favore dei comuni che risultano dotati di ‘ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale’, istituiti nell’ambito dei piani comunali di assetto organizzativo”. Comuni che di fatto non esistono con queste illogiche caratteristiche.

