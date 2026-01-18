  • A3 Conad
Al via la video rubrica social “A tu per tu con”. Alla scoperta di aziende e imprenditori orgoglio del nostro territorio

di: Redazione - del 2026-01-18

Commenti
Immagine articolo: Al via la video rubrica social “A tu per tu con”. Alla scoperta di aziende e imprenditori orgoglio del nostro territorio

Al via domani il nuovo format video pubblicato sui canali social di Castelvetranonews.it A tu per tu con…“. Uno spazio di video-racconto e storytelling finalizzato a far conoscere e apprezzare le storie di imprenditori locali di successo e di aziende sinonimo di produttività, impegno, passione e di eccellenza del nostro territorio. Il primo “a tu per tu con…“ sarà con le Torte di Cati che ci racconterà quando da piccola, negli stessi locali di Santa Ninfa, dove oggi è nata la sua boutique delle torte, lavorava le farine e il pane insieme ai nonni e i genitori.

    • Nel corso dell’intervista, la stessa Cati ci ha raccontato il suo percorso di perfezionamento effettuato all’estero e le emozioni che prova ogni qualvolta crea e decora con dedizione le torte per i suoi clienti.

