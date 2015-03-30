  • A3 dottor Gianni catalanotto
Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

di: Redazione - del 2026-01-20

Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice che evidenzia un situazione fastidiosa nella zona di San Giovanni a Castelvetrano. "Volevo fare una segnalazione sull'allarme del Liceo Classico che suona giorno e notte specialmente di notte dando molto fastidio per chi come esempio me che sta in zona san Giovanni. Ho già inviato un email al liceo Classico informandoli del disagio che continua da mesi ma nessun risultato o progresso. Quindi vorrei fare questa segnalazione per me importante".

    Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

    Il lettore scrive

