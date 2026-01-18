Palermo, gara di basket sospesa per violenta aggressione ai tifosi trapanesi in trasferta

di: Redazione - del 2026-01-18

Una giornata di sport macchiata da un gravissimo episodio di violenza avvenuto al PalaCus di Palermo mentre era in corso la gara del campionato di Serie C maschile, CUS Palermo e Virtus Trapani. Un pomeriggio di autentica follia a Palermo. Il derby di Serie C maschile (Girone West) tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani è stato sospeso ufficialmente al 33° minuto a causa di una violenta aggressione premeditata ai danni della tifoseria ospite. L’episodio ha scosso profondamente il movimento cestistico regionale, lasciando sgomento tra i presenti. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.