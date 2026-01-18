  • A3 dottor Gianni catalanotto
Palermo, gara di basket sospesa per violenta aggressione ai tifosi trapanesi in trasferta

di: Redazione - del 2026-01-18

Commenti
Immagine articolo: Palermo, gara di basket sospesa per violenta aggressione ai tifosi trapanesi in trasferta

Una giornata di sport macchiata da un gravissimo episodio di violenza avvenuto al PalaCus di Palermo mentre era in corso la gara del campionato di Serie C maschile, CUS Palermo e Virtus Trapani. Un pomeriggio di autentica follia a Palermo. Il derby di Serie C maschile (Girone West) tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani è stato sospeso ufficialmente al 33° minuto a causa di una violenta aggressione premeditata ai danni della tifoseria ospite. L’episodio ha scosso profondamente il movimento cestistico regionale, lasciando sgomento tra i presenti. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. 

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

