Folgore, terza sconfitta consecutiva nel 2026, poker del Marsala

di: Redazione - del 2026-01-18

Continua il calvario in questo campionato della Folgore che subisce un poker di reti a Marsala. Nel primo tempo i rossoneri di Scalise si difendono dagli attacchi lilibetani e subiscono la rete dell'ex Giardina solo dopo essere rimasti in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) del difensore Polizzi. Sullo zero a zero Diallo, ben servito dal giovane Gioia ha la palla del vantaggio ma dopo essersi involato tira debolmente. Due reti annullate ai locali per presunte posizioni irregolari.

Nella ripresa, l'azione marsalese si é fatta sempre più insistente, con i rossoneri in dieci che continuano a voler giocare dal basso. In una delle diverse palle perse in uscita, il Marsala confeziona, a seguito di un'azione corale, il raddoppio di Costa. Lo stesso Costa poco dopo realizza il 3-0 con un ottimo gesto tecnico. Il poker é firmato da Sferruzza. D'Amato ha avuto sui piedi la palla del goal della bandiera ma anche lui ha calciato debolmente, un po' egoista a non passare la sfera all'accorrente Martongelli.

Per i ragazzi di Scalise l'ennesima disfatta di una stagione davvero negativa. Il CUS Palermo resta a 5 punti ed in 12 gare tutto é possibile ma di sicuro questi tonfi non aiutano al morale dei ragazzi che mettono la loro buona volontà ma per ottenere punti occorrerebbero almeno un attaccante ed un centrocampista di categoria.