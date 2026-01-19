Castelvetrano, ritardi nel pagamento delle indennità ai consiglieri, Enza Viola: "In altri ambiti comunali indennità puntuali"

di: Redazione - del 2026-01-19

Mesi di ritardo nel pagamento delle indennità previste per i consiglieri comunali di Castelvetrano, già di per sé modeste e ulteriormente ridimensionate dalla scarsissima attività delle commissioni consiliari, rappresenta una cifra tutt’altro che significativa. A rivelare tutto questo, una nota della consigliera Enza Viola.

"Tuttavia, è doveroso informare la cittadinanza - ci tiene a precisare la consigliera Enza Viola - che i gettoni di presenza maturati negli ultimi sei mesi non sono stati ancora erogati. Non si tratta di una questione economica, ma di rispetto istituzionale e di riconoscimento del ruolo di rappresentanza democratica".

"Il mancato pagamento dei gettoni di presenza trasmette un messaggio chiaro e preoccupante: il lavoro dei consiglieri comunali può attendere. Fa riflettere - precisa Enza Viola - constatare come, in altri ambiti, stipendi e indennità vengano corrisposti con puntualità, mentre chi è chiamato a rappresentare i cittadini debba accettare ritardi ingiustificati e silenzi istituzionali. La dignità delle istituzioni passa anche dal rispetto di chi le compone. Ignorare questo principio significa svilire il ruolo del Consiglio comunale e, di conseguenza, quello dei cittadini che esso rappresenta".