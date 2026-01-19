  • A3 dottor Gianni catalanotto
Santa Ninfa, approvati sei progetti presentati da cittadini ed associazioni

di: Mariano Pace - del 2026-01-19

Sono sei i progetti finanziati dal comune di Santa Ninfa, con i fondi del “bilancio partecipato 2025”. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 26.114,47 euro, pari al 2,18% dei trasferimenti regionali assegnati al comune di Santa Ninfa. I piani sono stati presentati da cittadini ed associazioni operanti nel territorio comunale.

    • L’intervento più corposo (6.700,00), presentato dal signor Gaspare Mauro, riguarda il progetto: “Intervento di pulizia straordinaria del verde pubblico” consistente nella scerbatura e pulizia di tutte le strade, delle piazze e delle aiuole presenti nel centro abitato. Segue il progetto (6.500,00 euro), presentato dal signor Domenico Brunetti: “Intervento di pulizia straordinaria del verde pubblico” consistente nella scerbatura e pulizia di tutte le strade, delle piazze e delle aiuole presenti nel centro abitato.

    Poi, il progetto (euro 5.000,00), presentato dal signor Angelo Biondo: “Intervento di pulizia straordinaria del verde pubblico”, consistente nella manutenzione e potatura degli alberi presenti nel centro abitato. Via libera anche al progetto (3.500,00 euro) presentato dall’Associazione Pro-Loco Santa Ninfa: ”Scacchiera Gigante” consistente nella realizzazione di una scacchiera gigante al Belvedere delle Croci di Santa Ninfa, per promuovere la fruizione dello spazio pubblico, il gioco e la socializzazione.

    “Semaforo verde” anche per il progetto (2.414,57 euro) presentato dal signor Vincenzo Di Stefano. “Sa.Ni.Ci.Gar.Ba -Santa Ninfa Città delle Garage Band”. Creazione di un luogo di ritrovo per i ragazzi del paese. Finanziato anche il progetto (2.000,00 euro): “Valorizzazione della Statua del Milite Ignoto”, presentata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa, consistente nella pulitura della struttura in marmo mediante idrogetto”.

