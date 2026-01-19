Il lettore scrive: "In via Ruggero Settimo grossi tubi rendono impossibile il passaggio"

di: Redazione - del 2026-01-19

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore su una situazione che riguarda la via Ruggero Settimo a Castelvetrano. "A Cittadini e residenti è vietato l'utilizzo di una parte di marciapiedi per la presenza ingombrante di grossi tubi che rendono impossibile il passaggio costringendo i pedoni a dovere scendere sulla strada. Chi controlla? Normale lo stazionamento di questi tubi ingombranti posati?". Scrive così il nostro lettore.