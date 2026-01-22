Salemi, celebrato San Sebastiano patrono della Polizia Locale, il Comandante Alessi: "Presenti sul territorio, 365 giorni l’anno"

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-22

Martedì 20 gennaio in occasione della ricorrenza di San Sebastiano patrono della Polizia locale municipale, il corpo della p.m. di Salemi si è riunito per festeggiare per il 5° anno consecutivo la predetta ricorrenza presso la chiesa di Maria SS. della Confusione presso il Convento dei Frati Cappuccini.

In quell’occasione dopo la Santa Messa officiata dai Parroci Fra’ vincenzo Di Rocco e Fra’ Vincenzo Scrudato Guardiano del Convento e dal Vicario Generale arciprete di Vita don Gioacchino Arena che nell’omelia ha argomentato sulla storia di san Sebastiano martire e dopo la lettura delle preghiere del vigile urbano e di quelli caduti in servizio, il comandante dopo aver fatto un discorso incentrato sulla condizione della polizia municipale in generale ha colto l’occasione per consegnare simbolicamente al personale i gradi di ispettore capo ad alcuni agenti e per conferire dei a coloro che si sono maggiormente distinti nello svolgimento delle attività istituzionali.

Alla fine della cerimonia i predetti Presbiteri l vescovo ha benedetto il personale ed i veicoli di servizio della polizia municipale. In quell’occasione è stato suonato il silenzio fuori ordinanza. Dopo la cerimonia religiosa si è tenuto un convivio presso un locale ristorante –pizzeria ove ha partecipato anche il vescovo.

Le parole del Comandante della Polizia Municipale di Salemi, Luigi Alessi: "Eppure principalmente nelle piccole e medie realtà locali - per il principio di sussidiarietà della Costituzione - la tutela della legalità e la sicurezza dei cittadini, in senso lato, in primis, sono affidate a quella polizia di prossimità che si chiama municipale. Tuttavia, siamo stati e siamo tutt’ora presenti sul territorio, 365 giorni l’anno, a garantire il rispetto delle norme per la tutela della salute di tutti, insieme all’Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile, con il coordinamento di Sua Eccellenza il Prefetto e del Signor Questore.

Non posso non esprimere il mio orgoglio per il Corpo di Polizia Municipale che mi pregio di rappresentare, nel suo complesso. Infatti, oltre alle molteplici tradizionali funzioni, non posso non citare i vari interventi per risse, turbative del decoro urbano e dell’ordine pubblico. Addirittura per rimuovere la sensazione di insicurezza che si era diffusa tra i cittadini di Salemi, questa Amministrazione Comunale, guidata dal Signor Sindaco Vito Scalisi, ha messo in atto una serie di misure ed interventi che hanno dimostrato, agli occhi di tutti, la loro efficacia.

Grazie all’attività diplomatica del 1° cittadino in sinergia con l’attività operativa congiunta dei locali Comandi Stazione Carabinieri, in primis, e Polizia Municipale e con il periodico coordinamento di Sua Eccellenza il Prefetto e del Signor Questore, sono state messe in atto misure condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".