Partanna, inaugurata Casa di Comunità, prevista guardia medica notturna e festiva

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-22

Inaugurata questa mattina dall'assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, accompagnata dal Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti, la Casa di Comunità di Partanna. Erano presenti tra gli altri il vescovo della diocesi Mons. Giurdanella, il sindaco Li Vigni, il presidente dell'ordine dei medici, Mangiapane, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, cap. Mantovani e i direttori, sanitario e amministrativo, dell'Asp, Greco e Palazzolo.

Quella di Partanna è una delle 13 Case di comunità in corso di realizzazione sul territorio provinciale da parte dell’ASP. L’ambito territoriale di competenza è quello dei comuni di Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa. E’ prevista la presenza di una equipe multidisciplinare, con medico H12 (8-20), guardia medica notturna e festiva, specialisti ambulatoriali, PUA, UVM, punto vaccinale e CUP, con il supporto di nuove attrezzature tecnologiche.