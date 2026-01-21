  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-21

Commenti
Immagine articolo: Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano

Una tragedia scuote il mondo del calcio dilettantistico, l'attaccante francese Brice Goupy, pronto a vestire la maglia rossonera è stato ritrovato, nella sua stanza di albergo in Francia, senza vita. Il calciatore, in procinto di essere tesserato dai rossoneri, era atteso oggi a Castelvetrano per firmare l’accordo e mettersi a disposizione del gruppo squadra. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Sgomento e dolore espresse dal tecnico rossonero Scalise sul suo profilo: "Il sacrificio che un popolo intero, quello della Folgore ci chiedeva, domenica sarebbe stata la tua prima partita con questa maglia gloriosa, attaccante devastante, quel calciatore che ogni giorno da settimane abbiamo cercato e finalmente trovato. Riposa in pace campione sarebbe stato un onore lavorare con te Brice Goupy, adesso buca le porte del paradiso Rip"

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    19 Gennaio - Il lettore scrive: "In via Ruggero Settimo grossi tubi rendono impossibile il passaggio"

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    I più letti

    Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

    Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

    Allerta maltempo, il Sindaco Lentini ordina la chiusura delle scuole oggi 20 gennaio

    Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano

    Salemi, ruba l'incasso al suo titolare, denunciato 20enne straniero