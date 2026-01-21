Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-01-21

Una tragedia scuote il mondo del calcio dilettantistico, l'attaccante francese Brice Goupy, pronto a vestire la maglia rossonera è stato ritrovato, nella sua stanza di albergo in Francia, senza vita. Il calciatore, in procinto di essere tesserato dai rossoneri, era atteso oggi a Castelvetrano per firmare l’accordo e mettersi a disposizione del gruppo squadra.

Sgomento e dolore espresse dal tecnico rossonero Scalise sul suo profilo: "Il sacrificio che un popolo intero, quello della Folgore ci chiedeva, domenica sarebbe stata la tua prima partita con questa maglia gloriosa, attaccante devastante, quel calciatore che ogni giorno da settimane abbiamo cercato e finalmente trovato. Riposa in pace campione sarebbe stato un onore lavorare con te Brice Goupy, adesso buca le porte del paradiso Rip"