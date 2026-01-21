  • A3 Conad
Campobello, per le amministrative riscende in campo Daniele Mangiaracina

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

Commenti
Immagine articolo: Campobello, per le amministrative riscende in campo Daniele Mangiaracina

In vista delle prossime elezioni amministrative di Campobello di Mazara, le forze politiche e civiche riunite nella coalizione Rinascita Campobellese rafforzano il proprio progetto con l’ingresso di Daniele Mangiaracina, già sindaco della città. La sua esperienza amministrativa rappresenta un valore aggiunto nel percorso di costruzione di una alternativa all’attuale amministrazione comunale, per cui lo stesso assumerà il ruolo di coordinatore della coalizione al fine di contribuire in modo significativo alla conduzione del dialogo con le altre forze politiche, le realtà civiche e i cittadini che condividono l’esigenza di un cambiamento.

    • L’obiettivo della coalizione rimane quello della definizione di un programma ampio e condiviso, fondato sui principi della legalità, della partecipazione democratica, della competenza e della trasparenza, per restituire a Campobello di Mazara una guida autorevole, credibile e vicina ai bisogni della comunità

     

