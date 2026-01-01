  • A3 dottor Gianni catalanotto
Emergenza idrica, turnazione fino alla fine del mese, l’annuncio sulla pagina social del Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

Immagine articolo: Emergenza idrica, turnazione fino alla fine del mese, l’annuncio sulla pagina social del Sindaco

Emergenza idrica a Castelvetrano, un nuovo annuncio da parte dell'amministrazione comunale dalla pagina social del Sindaco Lentini. "Si informa la cittadinanza che continua la turnazione dell’erogazione idrica a causa della persistente riduzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., disposta nell’ambito della gestione dell’emergenza idrica regionale, che incide in modo significativo sulla disponibilità complessiva di acqua per il territorio comunale".

    • Di seguito il nuovo calendario dei turni di erogazione, con apertura della rete dalle ore 7:30 alle ore 10:00:

     • Mercoledì 21.01.2026 – Centro, Zona A
     • Giovedì 22.01.2026 – Periferia, Zona B
     • Venerdì 23.01.2026 – Centro, Zona A
     • Sabato 24.01.2026 – Periferia, Zona B
     • Domenica 25.01.2026 – Centro, Zona A
     • Lunedì 27.01.2026 – Periferia, Zona B
     • Martedì 28.01.2026 – Centro, Zona A
     • Mercoledì 29.01.2026 – Periferia, Zona B
     • Giovedì 30.01.2026 – Centro, Zona A
     • Venerdì 31.01.2026 – Periferia, Zona B

    • Per una migliore comprensione si specifica che:
     • la Zona A comprende il centro storico, dove l’erogazione idrica avviene ordinariamente nelle ore mattutine;
     • la Zona B comprende la periferia, dove l’erogazione idrica avviene ordinariamente nelle ore pomeridiane;

    Seguiranno ulteriori comunicazioni per eventuali nuove variazioni.

