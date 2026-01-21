Festa del Cross Selinunte 2026, tolti i veli al grande evento nazionale di Corsa Campestre

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

(ph. ph. Gianni Polizzi)

Si è svolta oggi, mercoledì 21 gennaio, presso il Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte, la conferenza stampa di presentazione della Festa del Cross 2026, che si svolgerà presso il Parco Archeologico di Selinunte il 21 e 22 febbraio prossimo, e che rappresenta la più importante manifestazione nazionale di corsa campestre, evento simbolo dell’atletica leggera italiana che ogni anno riunisce atleti, tecnici e società provenienti da tutte le regioni, rappresentando il momento più alto e partecipato della stagione del cross.

Nel corso della conferenza - moderata dal giornalista Alessandro Quarrato- il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente, impossibilitato a partecipare per impegni pregressi, ha fatto pervenire un messaggio, letto dal suo collaboratore Domenico Salvo, nel quale ha sottolineato il valore strategico dell’evento e l’onore per il Parco di ospitare una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale all’interno di un contesto archeologico di straordinaria importanza, capace di coniugare tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio.

Il deputato regionale On. Dario Safina, ha evidenziato come la costruzione della Festa del Cross sia il risultato di un lavoro condiviso, portato avanti senza guardare agli schieramenti politici, ma con l’obiettivo comune di portare in Sicilia una manifestazione che rappresenta il vertice del movimento nazionale della corsa campestre. Safina ha sottolineato il ruolo determinante della collaborazione tra istituzioni, Federazione, operatori turistici e sistema dell’accoglienza, ribadendo come la politica, in questa occasione, abbia saputo offrire una prova alta di responsabilità e visione, auspicando un sostegno strutturale da parte della Regione Siciliana.

Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani è intervenuto il Dott. Ernesto Raccagna, Vicepresidente e delegato allo Sport, che ha espresso orgoglio e gratitudine verso la Federazione Italiana di Atletica Leggera per la scelta di Selinunte e del territorio trapanese. Raccagna ha evidenziato come la Festa del Cross, oltre ad essere un grande evento sportivo, rappresenti uno straordinario strumento di promozione territoriale, capace di generare ricadute durature e di valorizzare scenari naturali e culturali unici, difficilmente replicabili in altri contesti nazionali.

Nel suo intervento, Alessandro La Grassa, Direttore del GAL Valle del Belice, ha rimarcato la capacità del territorio di fare squadra, collegando la Festa del Cross a un più ampio disegno di sviluppo locale e di valorizzazione integrata, in sinergia con progettualità culturali di respiro nazionale come Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, sottolineando come eventi di questa portata contribuiscano a rafforzare l’identità e l’attrattività dell’intera Valle del Belice.

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, ha espresso un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, all’On. Dario Safina e al Sen. Raoul Russo, sottolineando come, pur appartenendo a schieramenti politici differenti, stiano lavorando insieme per la piena riuscita dell’evento e per garantirne il necessario sostegno istituzionale. Il Sindaco ha inoltre evidenziato come il Parco Archeologico di Selinunte rappresenti il parco della Valle del Belice, e come la Festa del Cross costituisca un’occasione unica di promozione dell’intero comprensorio, capace di produrre benefici in termini di immagine, presenze turistiche, economia locale ed enogastronomia, restituendo al territorio un ruolo centrale nel circuito dei grandi eventi sportivi nazionali.

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Salvatore Gebbia, membro del Consiglio Nazionale FIDAL, che ha fortemente voluto lo svolgimento della Festa del Cross in Sicilia e che sta curando direttamente tutti gli aspetti organizzativi e logistici dell’evento. Gebbia ha ribadito come la scelta di Selinunte rappresenti una scommessa vinta, frutto di una visione chiara e della capacità del territorio di rispondere con competenza e spirito di collaborazione alle esigenze di una manifestazione di caratura nazionale.

A chiudere la conferenza, il Presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha sottolineato come la Festa del Cross rappresenti non solo una competizione sportiva di altissimo livello, ma una vera e propria festa dell’atletica italiana, che coinvolge circa 2.500 atleti di tutte le categorie, dai più giovani ai senior, tecnici, dirigenti e famiglie. Nonostante le difficoltà legate agli spostamenti, la Federazione ha creduto fortemente nella Sicilia, scegliendola per la prima volta come sede dell’evento. La diretta su Rai Sport contribuirà a restituire un’immagine forte e positiva della Sicilia e del territorio, grazie anche al sostegno di amministrazioni considerate illuminate e lungimiranti.