Poggioreale, commemorazione vittime del terremoto alla presenza del Vescovo Giurdanella

di: Mariano Pace - del 2026-01-21

“A distanza di 58 anni dal tragico terremoto del gennaio 1968, occorre rilanciare il problema della rinascita socio-economica-culturale-religiosa della Valle del Belice”. Questo l’accorato invito lanciato, a Poggioreale, da Monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, in occasione della celebrazione della Santa Messa per la Commemorazione delle vittime del terremoto.

“Essere qui, all’interno della Cappella di Sant’Antonio di Padova, protettore di Poggioreale - ha esordito il Vescovo - è un atto doveroso per ricordare le vittime del terremoto. Dimenticarle significa farle morire per la 2 volta. Non dobbiamo perdere la memoria e lottare, impegnarci per perseguire la rinascita. Le città del Belice, colpite dal terremoto, hanno saputo riprendersi. Ma la rinascita non è andata come avremmo desiderato. Ma per rinascere - ha continuato il Vescovo - è necessario che tutte le forze sane, vive, buone, ci mettiamo assieme. Tutti in coesione, condividendo un programma che ci permetta di custodire e rilanciare tutti i nostri piccoli centri del Belice. Ieri è passato, oggi è presente, è dobbiamo esserci tutti”.

Il Vescovo Giurdanella ha, quindi, indicato la “via maestra” per raggiungere l’obiettivo della rinascita.

”Dobbiamo toglierci - ha sottolineato - l’abito vecchio della cultura della rassegnazione. E indossare l’abito nuovo della festa. Non possiamo chiudere gli occhi perché la storia è una linea diritta. Non possiamo rassegnarci, non possiamo essere un popolo di lagnosi. Dobbiamo dire no ai meccanismi

peccaminosi che remano contro la coesione sociale. No al populismo che raffigura uno solo che comanda e il popolo che ubbidisce. Si alla democrazia partecipata. Mentre l’abito della festa ci permette di incontrarci perché la fede nasce dall’incontro. La vita diventa dono, impegno. Incontrarci per generare nella Valle del Belice qualcosa di nuovo (oltre i singoli eventi) per fare fiorire il seme della rinascita".

"Voi sindaci - ha proseguito il Vescovo Angelo Giurdanella - avete il compito di proteggere i cittadini che abitano nei nostri rispettivi comuni, disponibili al cambiamento. Ecco, occorre sapere creare un cuore nuovo capace di accogliere il cambiamento. Noi - ha concluso Sua Eccellenza Monsignor Giurdanella, rivolgendosi ai sindaci del Belice - non vi lasceremo soli .Ma voi dovete creare occasioni di incontro

per perseguire un programma condiviso".

"Voglio augurare a tutto il territorio del Belice - ha evidenziato il sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito - che il 60° Anniversario del Terremoto del gennaio 1968 sia una ricorrenza diversa. Oltre alla fase della memoria e del ricordo dei morti, che sia un momento di

crescita, coesione, cooperazione soprattutto a vantaggio dei nostri giovani che non saranno più costretti ad emigrare in cerca di lavoro, mettendo un freno alla drammatica piaga dello spopolamento".

"Che il 60° Anniversario del terremoto nel Belice possa sancire - ha proseguito il sindaco Palermo - un riscatto totale e non parziale per i nostri territori. Per il Belice può esserci un futuro diverso e migliore se saremo tutti determinati. Se si innesca, però, un percorso di vera collaborazione tra tutti i sindaci. Un percorso capace di creare: la “via della Bellezza e della Cultura”. Mettendo in risalto: arte, cultura, ruralità, turismo, bellezza. Tutti elementi in possesso dei nostri luoghi".

"E per l’occasione del 60° Anniversario, inviteremo - ha concluso il sindaco Palermo - il vescovo Angelo Giurdanella, sempre attento alle problematiche di Poggioreale, a celebrare la Santa Messa all’interno di piazza Elimo della Poggioreale Vecchia".

Alla cerimonia di “Commemorazione” di Poggioreale erano presenti: Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, Michele Antonino Saitta sindaco di Salaparuta, Antonella Migliore, presidente del consiglio comunale di Montevago, Salvatore Ingrasciotta, assessore comunale di Castelvetrano, l’assessore comunale di Poggioreale Andrea Cantavespre, i consiglieri comunali di Poggioreale Giuseppa Sansone e Vincenzo Pace, il maresciallo Giovanni Ferraro comandante della stazione carabinieri di Poggioreale, Giusy Salvaggio, Ispettore Capo Ufficio Polizia Municipale di Poggioreale,l’ex sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi, rappresentanti di alcune associazioni locali.