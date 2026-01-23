IACP: Si insedia il nuovo Cda. Scontrino è il Presidente. Fundarò e Pontrelli i nuovi consiglieri

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-23

L’Iacp di Trapani è tornato ad avere un Presidente e un Consiglio di Amministrazione. Si è dunque interrotta la gestione affidata dal 2023 ad un Commissario Straordinario. Stamane si è insediato il Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente della Regione con decreto del 14 Gennaio scorso. Presidente è l’avvocato Vincenzo Scontrino, che è stato già alla guida del vertice dell’ente dal 2020 al 2023. Consiglieri di amministrazione sono stati nominati gli avvocati Alessandro Fundarò e Gaetana Pontrelli. L’insediamento è avvenuto alla presenza del Direttore Generale dott. Francesco Guarano.

“Ringrazio – dice il presidente Scontrino – il Presidente della Regione on. Renato Schifani, ed anche l’assessore regionale per le Infrastrutture on. Alessandro Aricò, per la fiducia riposta nei miei confronti. Riprendo un’attività con lo stesso spirito della precedente volta, un impegno vissuto in prima persona, quotidiano, dentro le complessità del diritto alla casa.

Con i colleghi componenti del Cda siamo qui a garantire il pieno e corretto adempimento alle funzioni di amministrazione a noi assegnate”. Espressioni condivise anche dai componenti del Cda, avvocati Fundarò e Pontrelli.