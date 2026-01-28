  • A3 Conad
Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

di: Redazione - del 2026-01-28

Immagine articolo: Castelvetrano, Lentini sull'emergenza idrica: "Situazione che ci porteremo a lungo"

Nel corso di una recente intervista rilasciata dal Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, alla nostra redazione, è stato trattato il tema che riguarda l'emergenza idrica in città, con la turnazione da quasi un mese che interessa le zone di Castelvetrano. 

    • "L'emergenza idrica secondo me, - prosegue il Sindaco Lentini - è un fatto che ci porteremo a lungo perché c'è onestamente una diminuzione delle falda acquifere, diminuzione dell'acqua in alcune dighe che sono quelle da cui si trae una parte del del sistema delle acque che giunge pure al Castelvetrano. Se un domani la Regione, lo Stato dovessero investire in maniera decisiva, in maniera più cospicua sull'intero sistema idrico siciliano, sia per l'agricoltura sia per l'acqua potabile, per gli usi civici oltre che per gli usi agricoli e industriali, perchè siamo in un periodo in cui c'è stata una diminuzione complessiva della capacità di avere acqua". 

