Influenza stagionale, l'ASP: "Vaccinarsi è ancora utile per prevenire le forme gravi"

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-28

Immagine articolo: Influenza stagionale, l'ASP: "Vaccinarsi è ancora utile per prevenire le forme gravi"

L’attuale stagione influenzale è caratterizzata da una circolazione virale particolarmente intensa, ma c'è ancora tempo fino al prossimo 28 febbraio per aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. L’Unità operativa complessa Sanità pubblica ed Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Trapani, in linea con le recenti disposizioni dell'assessorato regionale alla Salute, rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a vaccinarsi. I dati dei sistemi di sorveglianza epidemiologica infatti evidenziano un aumentato accesso ai Pronto Soccorso, e conseguentemente alle strutture ospedaliere, per gravi complicanze influenzali, soprattutto tra bambini, anziani e persone con patologie croniche.

    • La vaccinazione antinfluenzale rappresenta lo strumento di prevenzione più efficace, in particolare per ridurre il rischio di forme gravi di malattia, complicanze e ospedalizzazioni, in particolare nei soggetti più fragili, senza dimenticare che vaccinarsi significa non solo proteggere sé stessi, ma tutelare i più vulnerabili.

    Anche nella fase finale della stagione influenzale è molto probabile la co-circolazione di tipi e sottotipi di virus influenzale. Per questo motivo, la vaccinazione mantiene anche in questo periodo un ruolo fondamentale, contribuendo in modo significativo a ridurre il rischio di sviluppare forme cliniche gravi, complicanze e necessità di ricovero.

    • La vaccinazione è fortemente raccomandata per le persone di età pari o superiore a 60 anni; per i soggetti con patologie croniche; per le donne in gravidanza; per tutti i bambini, in particolare nei primi anni di vita; per gli operatori sanitari e sociosanitari e per i familiari e caregiver di persone fragili.

    Per agevolare il massimo accesso al servizio, l'Azienda sanitaria ha predisposto una rete capillare di punti di somministrazione, negli ambulatori vaccinali dello Spemp, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. 

