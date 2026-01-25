Folgore, ricorsa playout appesa alle prossime tre gare. Oggi al Paolo Marino il Bagheria 90011

di: Redazione - del 2026-01-25

La Folgore di Scalise entra nel trittico di gare che potrebbero alimentare, in caso di risultati positivi, la fiammella della speranza di raggiungere il penultimo posto in classifica che da la possibilità di giocarsi il tutto per tutto al termine della stagione nello spareggio contro la quint'ultima in classifica. Oggi di scena al Paolo Marino il Bagheria 90011 prima dello scontro diretto di domenica prossima a Palermo contro il CUS. Una settimana dopo arriverà il Montelepre.

Settimana funesta per i colori rossoneri, quella appena vissuta, la tragica notizia della morte del calciatore francese Goupy, trovato senza vita in una camera d'albergo in Francia, ha scosso l'ambiente vicino alla squadra. Lo sfortunato atleta in quella giornata doveva giungere a Castelvetrano per mettersi a disposizione del tecnico Scalise.

Mercato che la dirigenza sta continuamente sondando alla ricerca di calciatori che potrebbero dare quel sostegno tecnico e fisico al gruppo. Voci davano per certo il ritorno di Hamza Camara ma pare che un problema di tesseramento abbia bloccato l'arrivo. Senza acquisti di livello sarà difficile ma nonostante tutto i rossoneri saranno chiamati nelle prossime tre gare a raccogliere almeno 5 punti se si vorrà continuare a sperare.