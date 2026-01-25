  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Folgore, ricorsa playout appesa alle prossime tre gare. Oggi al Paolo Marino il Bagheria 90011

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-25

Commenti
Immagine articolo: Folgore, ricorsa playout appesa alle prossime tre gare. Oggi al Paolo Marino il Bagheria 90011

La Folgore di Scalise entra nel trittico di gare che potrebbero alimentare, in caso di risultati positivi, la fiammella della speranza di raggiungere il penultimo posto in classifica che da la possibilità di giocarsi il tutto per tutto al termine della stagione nello spareggio contro la quint'ultima in classifica. Oggi di scena al Paolo Marino il Bagheria 90011 prima dello scontro diretto di domenica prossima a Palermo contro il CUS. Una settimana dopo arriverà il Montelepre.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Settimana funesta per i colori rossoneri, quella appena vissuta, la tragica notizia della morte del calciatore francese Goupy, trovato senza vita in una camera d'albergo in Francia, ha scosso l'ambiente vicino alla squadra. Lo sfortunato atleta in quella giornata doveva giungere a Castelvetrano per mettersi a disposizione del tecnico Scalise.

    Mercato che la dirigenza sta continuamente sondando alla ricerca di calciatori che potrebbero dare quel sostegno tecnico e fisico al gruppo. Voci davano per certo il ritorno di Hamza Camara ma pare che un problema di tesseramento abbia bloccato l'arrivo. Senza acquisti di livello sarà difficile ma nonostante tutto i rossoneri saranno chiamati nelle prossime tre gare a raccogliere almeno 5 punti se si vorrà continuare a sperare. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    19 Gennaio - Il lettore scrive: "In via Ruggero Settimo grossi tubi rendono impossibile il passaggio"

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    I più letti

    Castelvetrano, auto sfonda vetrina agenzia finanziaria in centro. Carabinieri sulle tracce della Golf

    Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

    Finanzieri scoprono in un ristorante 5 lavoratori in nero ma percettori di NASpl

    Castelvetrano e borgate, danni milionari del ciclone Harry. Lentini: "Attendiamo decreto di calamità dal Governo"

    Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano