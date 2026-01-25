  • A3 Conad
Folgore, brinda alla prima vittoria casalinga, Omar regala tre punti d’oro

di: Redazione - del 2026-01-25

Immagine articolo: Folgore, brinda alla prima vittoria casalinga, Omar regala tre punti d'oro

La Folgore vince in casa per la prima volta in questa stagione grazie ad un goal di Omar al 65º di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Vianson. Tre punti d'oro per i rossoneri di Scalise a sette giorni dallo scontro diretto contro il CUS Palermo che si trova a soli due lunghezze. Bagheria 90011 che ha tenuto il pallino del gioco per interi tratti della gara ma senza creare nitide occasioni ad eccezione di una traversa colpita su calcio da fermo nel primo tempo. Vittoria importantissima per i ragazzi di Scalise che con il morale alto possono giocarsi il possibile sorpasso sul CUS domenica prossima.

