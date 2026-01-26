  • A3 Conad
Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

di: Redazione - del 2026-01-26

Commenti
Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"

Continuano le segnalazioni dei nostri lettori che riguardano alcune strade di Castelvetrano al buio. Nelle scorse settimane avevamo parlato di alcune vie del centro storico senza illuminazione, adesso riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore su un'arteria molto trafficata come la via Caracci.

    • "Da quattro giorni la via Giovanni Caracci è completamente al buio. Si tratta di una strada alquanto trafficata con degli incroci molto pericolosi spesso teatro di incidenti"

