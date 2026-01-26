Il lettore scrive: "Da giorni via Caracci al buio, strada pericolosa per i tanti incroci"
di: Redazione - del 2026-01-26
Continuano le segnalazioni dei nostri lettori che riguardano alcune strade di Castelvetrano al buio. Nelle scorse settimane avevamo parlato di alcune vie del centro storico senza illuminazione, adesso riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore su un'arteria molto trafficata come la via Caracci.
"Da quattro giorni la via Giovanni Caracci è completamente al buio. Si tratta di una strada alquanto trafficata con degli incroci molto pericolosi spesso teatro di incidenti"